Ученые рассказали, опасна ли связь 5G для украинцев

5G. Иллюстративное фото / Медиасат

Группа ученых из Великобритании доказала, что мобильная связь в сети 5G не несет никакой опасности для людей.

До этого постепенное внедрение 5G вызывало опасения у жителей многих стран планеты Земля. Люди опасались, что ретрансляторы такой сети несут опасность для их здоровья.

Однако ученые доказали, что радиоактивный фон населенных пунктов до и после активации 5G остается практически неизменным.

Исследования охватили 16 разных мест в 10 городах Великобритании. Самый крупный результат повышения радиоактивного фона был обнаружен учеными для полосы 5G. Он составил приблизительно 0,039% от рекомендуемого предела воздействия утвержденного Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений.

К слову, как утверждают эксперты, украинцам не стоит беспокоиться из-за нового формата радиоизлучения, так как полномасштабное введение 5G в мире (и в нашей стране) планируется не ранее 2024-го.

Напомним, ранее японская корпорация Sony при помощи онлайн-трансляции презентовала новые топовые 5G-смартфоны - Xperia 1 II и Xperia Pro.