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Академия интерактивных искусств и наук назвала лучшие игры 2020-го

23 апреля 2021, 19:35

Hades стала триумфатором прошедшей D.I.C.E. Awards 2021, получив сразу 6 наград, в том числе "Игру года".

Hade
Hades стала триумфатором прошедшей D.I.C.E. Awards 2021 / Supergiant Games

Вчера прошла престижная церемония награждения победителей ежегодной премии D.I.C.E. Awards, вручаемой Академией интерактивных искусств и наук.

Игрой года, по мнению жюри, стал рогалик в сеттинге Древней Греции Hades, в котором игрокам предстоит бросить вызов богу мертвых, чтобы выбраться из подземного царства. Игра от Supergiant Games победила в пяти номинациях из восьми.

На втором месте по количеству наград PS4-эксклюзив Ghost of Tsushima. Экшену о самурае, пытающемся спасти родной остров, дали 4 награды: это лучшее приключение с отличной музыкой и аудиодизайном, а также художественной постановкой. Также среди прошлогодних проектов высоко оценили Half-Life: Alyx и The Last of Us: Part II (по 2 награды).

Сокращённый список лауреатов D.I.C.E. Awards 2021:

  • Игра года —Hades;
  • Лучший геймдизайн — Hades;
  • Лучший персонаж — Marvel's Spider-Man: Miles Morales — Майлз Моралес;
  • Лучший сюжет — The Last of Us Part 2;
  • Лучший экшен — Hades;
  • Лучшая приключенческая игра — Ghost of Tsushima;
  • Лучшая независимая игра — Hades;
  • Лучший саундтрек — Ghost of Tsushima;
  • Лучшая режиссура — Hades;
  • Лучшая анимация — The Last of Us Part 2;
  • Лучший стиль — Ghost of Tsushima;
  • Лучшая онлайн-игра — Fall Guys: Ultimate Knockout.

Ранее авторитетный портал GamesRadar опубликовал свой Топ-100 лучших игр десятилетия. Редакция считает, что Ведьмак 3: Дикая Охота является лучшей из когда-либо созданных ролевых игр и закрепил за CD Projekt Red звание одного из ведущих разработчиков мира.

На втором и третьем месте расположились эксклюзивы консоли PlayStation 4 – God of War и Bloodborne. С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке, мы представляем вашему вниманию наиболее ярких представителей уходящего поколения (в порядке убывания).

Ghost of Tsushima PlayStation 4 Half-Life Alyx The Last of Us Part II
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