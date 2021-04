Академия интерактивных искусств и наук назвала лучшие игры 2020-го

Hades стала триумфатором прошедшей D.I.C.E. Awards 2021 / Supergiant Games

Вчера прошла престижная церемония награждения победителей ежегодной премии D.I.C.E. Awards, вручаемой Академией интерактивных искусств и наук.

Игрой года, по мнению жюри, стал рогалик в сеттинге Древней Греции Hades, в котором игрокам предстоит бросить вызов богу мертвых, чтобы выбраться из подземного царства. Игра от Supergiant Games победила в пяти номинациях из восьми.

На втором месте по количеству наград PS4-эксклюзив Ghost of Tsushima. Экшену о самурае, пытающемся спасти родной остров, дали 4 награды: это лучшее приключение с отличной музыкой и аудиодизайном, а также художественной постановкой. Также среди прошлогодних проектов высоко оценили Half-Life: Alyx и The Last of Us: Part II (по 2 награды).

Сокращённый список лауреатов D.I.C.E. Awards 2021:

Игра года —Hades;

—Hades; Лучший геймдизайн — Hades;

— Hades; Лучший персонаж — Marvel's Spider-Man: Miles Morales — Майлз Моралес;

— Marvel's Spider-Man: Miles Morales — Майлз Моралес; Лучший сюжет — The Last of Us Part 2;

— The Last of Us Part 2; Лучший экшен — Hades;

— Hades; Лучшая приключенческая игра — Ghost of Tsushima;

— Ghost of Tsushima; Лучшая независимая игра — Hades;

— Hades; Лучший саундтрек — Ghost of Tsushima;

— Ghost of Tsushima; Лучшая режиссура — Hades;

— Hades; Лучшая анимация — The Last of Us Part 2;

— The Last of Us Part 2; Лучший стиль — Ghost of Tsushima;

— Ghost of Tsushima; Лучшая онлайн-игра — Fall Guys: Ultimate Knockout.

