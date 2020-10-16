Assassin's Creed Valhalla ушла на золото. Впечатления журналистов

Ubisoft активно готовится к релизу игры

Компания Ubisoft сообщила, что приключенческий боевик Assassin's Creed Valhalla "ушёл на золото". Это означает, что основные работы над игрой завершены, и мастер-диск отправлен в печать.

Начало печати дисков в свою очередь означает, что больше переносов релиза не будет. Все последующие правки будут вноситься загружаемыми патчами.

Изначально игра должна была выйти 17 ноября, однако издатель, дабы уйти от прямого столкновения с Cyberpunk 2077, сдвинул релиз своего проекта на неделю вперёд — одновременно с консолью нового поколения Xbox Series X.

Assassin’s Creed Valhalla / Twitter

Помимо всего прочего, журналисты популярных игровых изданий уже получили возможность поиграть и написать свои впечатления о новой части в знаменитой долгоиграющей серии Assassin's Creed.

Все поигравшие в один голос утверждают, что Assassin's Creed Valhalla — это пожалуй, самый амбициозный по масштабам проект Ubisoft, который предложит игрокам такое же исполинское приключение, как это было в Ведьмак 3: Дикая Охота.

Западный игрожур отмечает, что Valhalla очень сильно напоминает легендарное творение польских разработчиков визуальной гаммой и атмосферой приключения. Но если детище CD Projekt RED было в первую очередь большой историей, эдакой кульминационной книгой в игровом формате со знакомыми лицами, то новая Assassin's Creed больше ассоциируется с новым сериалом от HBO, где есть бюджет, амбиции и виден потенциал, но чувствуется острая нехватка интриги. Зато интригует сам мир игры, в котором будет интересно прожить какое-то время — отмечают журналисты.

Assassin’s Creed Valhalla / Ubisoft

В целом, игра выглядит как бездонный проект, в котором можно легко затеряться на лишнюю сотню часов. Кастомизация персонажа, осады, забота о собственных поселениях, интриги с британскими правителями, мини-игры, экскурсии в Асгард после употребления веществ и фактор первопроходца с интригой при исследовании новых регионов — лишь малая часть всех прелестей Assassin's Creed Valhalla.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 899 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 915 гривен;

Премьера Assassin's Creed Valhalla сначала состоится 10 ноября на PS4, Xbox Series, Xbox One и РС, а спустя пару дней, 12 числа, проект выйдет и на PlayStation 5.