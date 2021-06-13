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Авторы Deus Ex представили Guardians of the Galaxy – игру по "Стражам Галактики"

13 июня 2021, 22:37

Релиз уже 26 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Guardians of the Galaxy
Анонсирована Guardians of the Galaxy / Square Enix

Компания Square Enix на своей конференции анонсировала игру по "Стражам Галактики" от Eidos Montreal – это чисто сюжетная игра, которая внезапно больше всего напоминает Mass Effect.

Главным героем по традиции станет Питер Квилл, лидер Стражей галактики, также известный как "Звёздный лорд". Вместе с ним в игре появятся и остальные известные сопартийца: Ракета, Гамора, Грут и Дракс.

Разработчики акцентировали внимание на том, что Guardians of the Galaxy – игра, ориентированная на сюжет, без кооператива и планов на дополнения. Фактически, это антипод прошлогодних "Мстителей", Напрямую игра не связана ни с киновселенной Marvel и фильмами Джеймса Ганна.– это полностью оригинальный проект.

Выход игры состоится 26 октября текущего года на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox.

Трейлер Guardians of the Galaxy

Square Enix
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