Авторы Deus Ex представили Guardians of the Galaxy – игру по "Стражам Галактики"

Анонсирована Guardians of the Galaxy / Square Enix

Компания Square Enix на своей конференции анонсировала игру по "Стражам Галактики" от Eidos Montreal – это чисто сюжетная игра, которая внезапно больше всего напоминает Mass Effect.

Главным героем по традиции станет Питер Квилл, лидер Стражей галактики, также известный как "Звёздный лорд". Вместе с ним в игре появятся и остальные известные сопартийца: Ракета, Гамора, Грут и Дракс.

Разработчики акцентировали внимание на том, что Guardians of the Galaxy – игра, ориентированная на сюжет, без кооператива и планов на дополнения. Фактически, это антипод прошлогодних "Мстителей", Напрямую игра не связана ни с киновселенной Marvel и фильмами Джеймса Ганна.– это полностью оригинальный проект.

Выход игры состоится 26 октября текущего года на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox.

Трейлер Guardians of the Galaxy