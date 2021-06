Сейчас вы просматриваете новость «Авторы Deus Ex представили Guardians of the Galaxy – игру по "Стражам Галактики"». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter