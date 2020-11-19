В браузере Opera появилась функция, о которой давно просили пользователи

Opera / TechCrunch

Веб-браузер Opera пополняет функциональность боковой панели – теперь через неё можно открывать мини-версии популярных стриминговых платформ Spotify, Apple Music и YouTube Music с функцией управления воспроизведением.

Встроенный проигрыватель сможет приостанавливать воспроизведение музыки, когда вы начинаете потоковую передачу видео или аудиофайла на вкладке браузера, и автоматически возобновит её после окончания сессии.

Доступ к новой функции "Проигрыватель" можно получить на боковой панели браузера под разделом мессенджеров.

Чтобы воспроизвести, остановить или "скипнуть" трек, больше не нужно покидать текущую вкладку или даже открывать проигрыватель: воспроизведением можно управлять с помощью стандартных кнопок воспроизведения на клавиатуре или путем наведения курсора на значок проигрывателя на боковой панели, где появится мини-меню управления воспроизведением.

Подключаться можно ко всем трем потоковым платформам, так и переключаться между ними.

Напомним, что в конце октября Opera объявила о вакансии "человека-браузера", в обязанности которого входит просмотр веб-страниц. За две недели работы ему обещают заплатить 8000 евро. (~265.200 грн).