"Доверьтесь нам": авторы Cyberpunk 2077 о вырезанном из игры контенте

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Старший дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост (Miles Tost) в официальном Discord-канале студии прокомментировал информацию о вырезанном контенте из грядущего ролевого боевика. По его словам, подобный подход при разработке — нормальная практика, поэтому он призвал игроков довериться команде.

Главный посыл Майлза — масштабам производства в течение разработки свойственно меняться, а многие идеи на бумаге звучат круто, но в итоге неважно сочетаются с другими возможностями в самой игре.

"Если вы не уверены в Киберпанке, подождите рецензий, узнайте мнение того, кому вы доверяете уже после выхода. Нельзя сделать игру для всех, у нас нет сил это изменить, ха-ха", — ответил дизайнер с улыбкой на гнев игроков.

Майлз также напомнил, что и обожаемый в народе Ведьмак 3 по аналогии с Киберпанком не избежал вырезанного контента — в частности разработчикам пришлось пустить под нож Йopвeта, персонажа хорошо знакомого тем, кто играл во вторую часть, что в конечном итоге сделало игру только лучше.

"В конечном итоге, все дело в том, сколько удовольствия вам доставляет игра и ее фишки, и мы делаем все возможное, чтобы сделать игровой опыт максимально интересным. Иногда для этого нужно принимать трудные решения, и на этот раз вы были здесь, с нами, и стали свидетелями этого процесса", — добавил Майлз.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ранее польские разработчики обратили внимание на фанатский арт по "Ведьмаку" от нашей соотечественницы.