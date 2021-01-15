Стали известны новые подробности об игре про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein

Индиана Джонс - место и время действие игры /Bethesda

По слухам, действие новой игры про приключения археолога Индианы Джонса, за разработку которой ответственна студия MachineGames совместно с компанией Bethesda, развернётся между событиями "Утраченного ковчега" и "Последнего крестового похода".

Ранее представители MachineGames заявляли, что игра расскажет полностью оригинальную, отдельную историю, действие которой происходит на пике карьеры знаменитого искателя приключений, впервые появившись на экранах в далеком 1981 году.

Фанаты обратили внимание, что в дебютном тизере проекта на столе героя можно увидеть билет на самолёт до Рима на дату 21 октября 1937 года – то есть за год до событий "Последнего крестового похода". Также под билетом на самолёт можно заметить Ватикан на большой карте – вы можете легко разглядеть Сикстинскую капеллу и другие достопримечательности.

Стоит отметить, что 1937 год – это время, когда итальянский диктатор Бенито Муссолини сблизился с Гитлером, а также заполучил Меч ислама, тем самым провозгласив себя "защитником мусульман". Этот титул был необходим диктатору для укрепления отношений его фашистской Италии вместе с исламскими странами против общих врагов.

Кроме того, в тизере также можно заметить американские правительственные папки с надписью "Совершенно секретно", что может означать, что нас ждёт очередное приключение Индианы, в котором главный герой вновь будет противостоять нацистам и попытается завладеть очередным артефактом.

Напомним, что исполнительным продюсером игры станет Тодд Говард, глава компании Bethesda Game Studios, в которой руководит разработкой компьютерных игр из серий The Elder Scrolls и Fallout. Больше никаких деталей, сроков выхода и прочих особенностей проекта издатель не сообщил. Команда пока не готова делиться подробностями, но они скоро появятся.

Индиана Джонс - трейлер игры

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.