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Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон

11 января 2021, 22:00

В этой статье расскажем (и покажем), как поставить любую песню на звонок вашего устройства.

Как скачать и установить рингтон на iPhone или Android / IBTimes

Как только появились телефоны небольшого размера с более чем одной функцией "Звонок", пользователям хотелось хоть немного модифицировать их интерфейс.

Тогда при поиске нельзя было сказать "ok google рингтоны на телефон", поэтому музыку записывали на диктофон из радио, передавали друг дружке по Bluetooth или при помощи СМС. Рингтонами дорожили и гордились.

Сейчас такое отношение кажется немного смешным. Но с появлением смартфонов, рингтоны для звонка не утратили свою популярность. Они отображают индивидуальность пользователя, его настроение и даже отношение к людям, чьи контакты он записывает. Некоторые психологи даже считают, что по музыке на звонке можно определить характер человека.

Главное, что изменилось - скачать рингтон на телефон стало гораздо проще. Теперь достаточно ввести в поисковике фразу: "рингтоны на телефон скачать" и вы получите большой список мелодий для звонка. Сложнее установить её из-за политики безопасности большинства современных гаджетов.

Установить рингтон на Android

Если на смартфоне предусмотрена возможность установки пользовательских мелодий на звонок, алгоритм действия очень прост:

  • Зайдите в "Настройки";
  • Выберите пункт "Звонок телефона";
  • Найдите графу "Мелодии";
  • Затем вас направит в нужную папку, откуда можно будет выбрать подходящий вариант.

Если на смартфоне такой функции не предусмотрено, можно использовать сторонние файловые менеджеры или музыкальные плееры. Алгоритм в таких случаях зависит от программы.

Установить рингтон на iPhone

Чтобы поменять встроенный рингтон на другой стандартный, нужно перейти в "Настройки", потом в "Звуки – тактильные сигналы" и выбрать понравившийся вариант.

Для пользовательской мелодии нужно скачать дополнительную программу от Apple – GarageBand, конвертирующую музыку в короткие рингтоны.

Скачать мелодию на звонок, в большинстве случаев, можно бесплатно. Достаточно только найти отрывок понравившейся песни и проделать соответствующие действия, запрашиваемые сайтом. Будьте аккуратны и доверяйте только проверенным ресурсам. Читайте отзывы и не регистрируйте свой номер телефона, если что-то кажется вам подозрительным.

Рингтоны для звонка не влияют на работу смартфона и не являются незаменимой частью жизни. Но именно они могут принести яркие краски, хорошее настроение, удовольствие от пользования гаджетами. Поэтому, если мысль скачать бесплатно рингтон на телефон вам кажется глупой и устаревшей – смело откиньте её и наслаждайтесь любимой музыкой даже перед тем, как взять трубку.

Ранее мы рассказывали, как подключить беспроводные наушники к самым разным устройствам.

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