Геймерам отдают бесплатно необычную головоломку от лауреата премии BAFTA

The Spectrum Retreat бесплатно доступна в EGS / Epic Games

Магазин Epic Games Store продолжает еженедельную раздачу бесплатных игр. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку головоломку The Spectrum Retreat, созданную лауреатом премии BAFTA – Дэном Смитом.

The Spectrum Retreat обещает интересные загадки и незабываемое приключение в безупречном и сверхъестественном отеле The Penrose. А ещё у игры приличные оценки от критиков.

The Spectrum Retreat – увлекательная игра-головоломка от первого лица, действие которой происходит в недалёком будущем. Исследуя потрясающий отель The Penrose в стиле ар-деко, вы начнёте раскрывать и его секреты, и тайны, окружающие ваше пребывание в нём. На пути к правде вас ждёт множество цветовых загадок и головоломок-препятствий, и будет становиться всё страшнее от того, стоит ли разоблачать свои намерения, – из описания игры.

Получить игру можно в течение недели, до 8 июля 18:00 по Киеву. А через неделю пользователи магазина смогут забрать сразу две игры: симулятор строительства мостов во вселенной "Ходячих мертвецов" Bridge Constructor: The Walking Dead и вдохновлённую викторианской эпохой "три в ряд" стратегию Ironcast.

Параллельно в магазине PlayStation идёт распродажа "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля. Цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.

А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в Steam, где на скидки отправились тысячи игр, включая Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn.