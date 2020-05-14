GTA 5 уже можно скачать бесплатно: фанаты игры на радостях обвалили сайт Epic Games

Фанаты GTA 5 могут скачать игру бесплатно / скриншот трейлера игры/YouTube

В четверг, 18 мая, онлайн-сервис компьютерных игр запустил в свободный доступ долгожданную игру Grand Theft Auto V. Помимо большого количества бонусов для онлайн-режима, поклонники игры получили также следующие дополнения – Байкеры, Торговля оружием, Ограбление, Судный день и Контрабандисты.

Фанаты GTA вмиг пустились скачивать игру, доступ к которой на сайте открыт до 21 мая, вследствие чего сайт Epic Games Store "упал" и работает со сбоями. Впрочем, это не проблема – скачать GTA 5 можно при помощи лаунчера EGS.

Grand Theft Auto V – одна из наиболее популярных и успешных игр американской компании Rockstar Games. Пятая часть GTA осенью 2013 года появилась на игровых консолях PS3 и Xbox 360 и в первый же день смогла заработать более 800 миллионов долларов. Уже в 2014 году игру запустили на PS4 и Xbox One, а спустя год она появилась на персональных компьютерах.

Сегодня Grand Theft Auto V является одной из наиболее продаваемых игр в мире. Всего с момента своего первого релиза игра заработала более 6 миллиардов долларов.

По сюжету, действия в Grand Theft Auto V происходят в придуманном штате Сан-Андреас. В игре действуют три персонажа, которые сражаются с полицейскими и представителями преступного мира. По желанию игрок может переключаться между героями.

Ранее в PS Store стартовала масштабная распродажа компьютерных игр, в рамках которой можно было приобрести хитовые игры по очень низким ценам.