Игры в клиенте Steam станут устанавливаться за считанные секунды

В бета-версии Steam с обновлением сменилась скорость установки игр и обновлений для них — всё благодаря переделанному алгоритму аллокации. Всем хорошо известно, что раньше на это могло уходить больше двух минут, особенно если речь шла о крупных AAA-блокбастерах, однако теперь все исчисляется секундами.

На примере GTA V, один из пользователей показал работу обновленной версии клиента — процесс происходит практически мгновенно.

В числе других изменений отмечается улучшение производительности оверлея, исправлены проблемы с поддержкой контроллеров в некоторых играх, а также устранены ошибки с работой горячих клавиш в голосовом чате.

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась новая и чрезвычайно полезная функция — возможность протестировать игру без ключей и внешних рассылок.

Разработчики оставляют за собой право решать, сколько игроков получат доступ, когда стоит добавить больше участников, когда начать и завершить тестирование.