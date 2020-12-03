Киберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релиза

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Официальный релиз ролевого проекта Cyberpunk 2077 состоится только на следующей неделе, но, судя по всему, пираты уже умудрились заполучить диск с игрой и слили его на различные торрент-сайты. Ответственной за это оказалась известная релиз-группа CODEX.

К слову, ранее появилась информация о том, что эмбарго на трансляции и публикации видео по Киберпанку для блоггеров и стримеров спадает за 24 часа до официального релиза. А значит, велика вероятность, что у них на руках уже имеется физические копии игры.

Руководство компании CD Projekt Red уже не раз заявляло, что не боится пиратства, поэтому все работы студии не имеют защиты от нелегального копирования. Представители студии обратились к пользователям с просьбой воздержаться от скачивания, ведь цена игры и так является достаточно низкой для проекта такого масштаба.

Cyberpunk 2077 торрент / CODEX

Редакция Главред ни в коем случае не поощряет пиратство – данная информация представлена исключительно в качестве ознакомления.

Cyberpunk 2077 - системные требования:

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная)

DirectX 12

Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 780 (3 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon RX 470

70 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)

DirectX 12

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon R9 Fury

70 ГБ свободного места, SSD

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.