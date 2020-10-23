Konami работает над перезапуском Silent Hill — СМИ

Konami работают над перезапуском Silent Hill для PS5

В сети появились новые слухи о перезапуске Silent Hill. Предполагается, что релиз игры состоится уже в следующем году и будет эксклюзивом консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом сообщил ведущий подкаста Kinda Funny Games и бывший старший редактор издания Game Informer Имран Хан (Imran Khan), который не раз уже "сливал" достоверную информацию

По словам источника, Konami вместе с Sony занимаются разработкой перезапуска Silent Hills на протяжении последних трех лет. Разработку проекта возглавляет Кэйитиро Тояма (Keiichirō Toyama), режиссер и сценарист оригинальной Silent Hill, а также автор Siren и Gravity Rush. Ему помогают арт-директор оригинальной трилогии Масахиро Ито (Masahiro Ito) и культовый композитор франшизы Акира Ямаока (Akira Yamaoka).

Новинка станет перезапуском культового франчайза, но не ремейком. Проект разрабатывается с учётом того, что для многих игроков он станет первым знакомством с франшизой. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.

Ранее на этой недели Konami поставили точку в вопросе о запуске хоррора P.T. Кодзимы на PS5.