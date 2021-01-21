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Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование

21 января 2021, 15:10
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Последние несколько месяцев в сети циркулировали слухи, что компания всё же выпустит в 2021 году последний фаблет.

Samsung
Samsung закрывает линейку Galaxy Note / RTE

Авторитетный инсайдер Ice Universe, который часто ссылается на своих анонимных информаторов в Samsung, подтвердил, что линейка смартфонов Galaxy Note уходит в прошлое. Последний смартфон легендарной серии был выпущен в прошлом году.

Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, и, как результат, потребность в двух похожих линейках улетучивается.

Стоит отметить, что последние несколько месяцев в сети циркулировали слухи о том, что в 2021 году Samsung всё же выпустит последний фаблет – Galaxy Note 21 Ultra. Более того, в конце декабря 2020 года анонимный представитель компании подтверждал, что компания не намерена прекращать выпуск одной из своих самых популярных линеек смартфонов.

Тогда в компании официально эту информацию комментировать не стали, но напомнили, что планируют распространить некоторые ключевые фишки Galaxy Note на другие смартфоны компании – в частности, речь идет о следующем поколение Galaxy Z Flip, Z Fold, а также Galaxy S21 Ultra.

Напомним, что первый смартфон Galaxy Note увидел свет без малого 10 лет назад. Он, с одной стороны, породил моду на фаблеты (смартфоны с огромными экранами), а с другой – предложил революционные возможности работы со стилусом, которые за прошедшие поколение не повторил ни один другой производитель смартфонов.

На прошлой неделе компания Samsung провела долгожданный ивент Galaxy Unpacked, в рамках которого были презентованы три флагмана из новой линейки Galaxy: S21, S21 Plus и S21 Ultra.

В этот раз Samsung решила сосредоточиться на дизайне и сделала красивый модуль камеры Contour-Cut, плавно переходящий в металлическую рамку, а также самые топовые технологии на рынке: процессор Exynos 2100, дисплеи с адаптивной скоростью до 120 Гц, камеры с датчиками до 108 мегапикселей и многое другое.

Одной из главных особенностей линейки стала поддержка стилуса Samsung S Pen, а также любого другого пера производства Wacom. Правда, в отличие от смартфонов из линейки Galaxy Note здесь стилус лишён батареи и, как следствие, всех беспроводных функций.

Samsung Samsung Galaxy S20 смартфоны Samsung Galaxy S21
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