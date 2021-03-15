На невышедшую игру Star Citizen геймеры потратили 350 млн долларов

Сборы Star Citizen превысили $350 млн / HDQwalls

Спустя почти 8 лет после оригинальной краудфандинговой кампании на Kickstarter космический симулятор Star Citizen собрал больше 350 млн долларов. На данный момент число вкладчиков перевалило за отметку в 3 млн человек.

Без преувеличения, космическая сумма, которая позволит(ла) проекту войти в историю, даже если он никогда не выберется из альфа и бета-версий.

Значительную часть своих доходов разработчики списывают на краудфандинг, но основную часть денег студия всё же зарабатывает на продаже стартовых наборов, внутриигровых кораблей и предметов. Напомним, что оригинальная краудфандинговая кампания Star Citizen на Kickstarter началась ещё в октябре 2012 года, и с тех пор как у самого космического симулятора, так и у его одиночной компании Squadron 42 до сих пор нет даже примерных дат выхода.

И хотя некоторые намёки основателя Cloud Imperium Games, которая и создаёт Star Citizen, говорят о возможном выходе Squadron 42 в ближайшие несколько лет, всё же рассчитывать на что-то вряд ли стоит. В декабре 2020-го руководитель разработки игры Крис Робертс заявлял, что не будет показывать геймплей Squadron 42 публично, а также обсуждать дату выхода игры, пока команда не приблизится к финишной прямой процесса разработки.

Сейчас Star Citizen находится на стадии альфы. Версию 3.9 можно купить и скачать по ссылке.

Трейлер Star Citizen

А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.