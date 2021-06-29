УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11

29 июня 2021, 20:27

В теории ОС сможет поддерживать старые процессоры, но сказать наверняка можно будет только после дополнительных тестов.

Windows 11
Micfosoft может снизить требования Windows 11 / Microsoft

В прошлый четверг компания Microsoft провела официальную презентацию новой операционной системы Windows 11, релиз которой состоится позже этой осенью. Обновление будет бесплатным для владельцев W10.

Системные требования, необходимые для установки Windows 11, вызвали у многих пользователей недоумение и разочарование. Мало того, что нужен криптозащитный модуль TPM 2.0, который есть далеко не в каждом компьютере, так еще и список совместимых процессоров заметно сократился по сравнению с "десяткой".

В своем блоге Microsoft попыталась объяснить решение о повышении минимальных требований к ЦП для Windows 11. По словам команды разработчиков, в теории новая система сможет работать на AMD Ryzen 1-го поколения (Zen 1) и Intel Core 7-го поколения, но для этого необходимо провести дополнительное тестирование на устройствах с этими чипами.

Пока же в списке совместимых устройств значатся AMD Ryzen 2000 и новее, а также Intel Core 8-го поколения и выше. По всей видимости, Microsoft будет использовать данные участников программы бета-тестирования, которые уже получили доступ к предварительной версии Windows 11.

Запуск Windows 11 на этом компьютере не возможен / PC Health Check

Microsoft оправдывает свои требования к процессорам тем, что Windows 11 предлагает существенно повышенный по сравнению с прошлыми версиями ОС уровень безопасности – были внедрены улучшенные системы шифрования и биометрической аутентификации, а также на 60% снижен риск заражения вредоносным ПО.

Читайте такжеПроизводители ноутбуков рассказали, какие модели получат обновление до Windows 11

Интересно, что Microsoft также временно удалит утилиту PC Health Check для проверки совместимости компьютеров с Windows 11. В компании заявили, что приложение не показывало необходимого уровня точности, его доработают и вернут осенью.

Windows
Сейчас вы просматриваете новость «На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названо невероятное суперсвойство вишниНазвано невероятное суперсвойство вишни Врачи назвали 5 самых полезных ореховВрачи назвали 5 самых полезных орехов "Было страшно": град размером с куриное яйцо наделал беды под Киевом"Было страшно": град размером с куриное яйцо наделал беды под Киевом "Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами"Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами Гороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы кознейГороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней

Последние новости

20:49

Врач назвал смертельную опасность соли

20:41

Не попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

20:28

Каскадерша из Властелина колец получила серьезную травму - подробности и ее состояние

20:27

На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11

20:20

В Кременчуге людям продали "смертельное" мясо для шашлыка Фото Видео

Реклама
20:16

На 60% заразнее и "косит" молодежь: что известно о штамме коронавируса "Дельта" мнение

20:11

Появилось изображение Большого герба Украины

20:07

Россиянин, который облил преподавательницу фекалиями, пошел в полицию Видео

19:56

Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Видео

19:54

Катастрофическое состояние: в водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель Видео

19:47

В Украине будут штрафовать фуры за отказ от габаритно-весового контроля

19:23

"Главный поставщик туристов": в отелях Египта заговорят на украинском

19:21

Видео солистки Go_A с вареником и в муке набрало миллион просмотров Видео

19:07

В июле подписчиков PS Plus ждёт одна из лучших бесплатных раздач Видео

18:55

Рада отменила штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию Видео

18:49

"Я тебя, су**, найду и переломаю все кости": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в магазине Видео

18:42

В США создали уникальную маску, которая может определить COVID Видео

18:38

Как Германия призналась, что она военный союзник России мнение

18:25

Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон

18:00

Анна Седокова в кроссовках и без лифчика показала грудь крупным планом

Реклама
17:58

Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Видео

17:56

Стали известны подробности и дата выхода GTA 6 Видео

17:51

Малому и среднему бизнесу предложили платить за электроэнергию по фиксированному тарифу

17:43

Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

17:27

Ответил на хамство: в Днепре пассажир и водитель автобуса устроили мордобой Видео

17:12

Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече Видео

16:57

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

16:52

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

16:49

Samsung показала будущее Galaxy Watch – новую оболочку, созданную с Google Видео

16:45

На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Видео

16:40

95% поражения легких и инсульт: на Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19

16:35

"Меня порадовали!": в Санкт-Петербурге уличный музыкант с гордостью исполнил гимн Украины Видео

16:32

Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

15:55

Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев Видео

15:54

Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла закон с предложениями Зеленского Видео

15:50

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

15:45

На Николаевщине стартовал новый этап "Большой стройки" бетонной трассы Н-14

15:43

В украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры

15:41

Гороскоп на июль-2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей

15:24

Невероятное вишневое варенье без косточек на зиму: пошаговый рецепт Видео

Реклама
15:22

От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо

15:14

Меган Фокс совершила каминг-аут и произвела фурор

15:10

Рада поддержала закон, отдающий иностранцам решающие голоса при назначении судей Видео

15:04

"Это невыносимо": директор МакSим из больницы обратилась к фанатам и СМИ

14:50

В Telegram появился инструмент для поощрения владельцев каналов

14:43

Спас троих детей: на Прикарпатье ищут отца, вытолкнувшего дочерей из воды Видео

14:25

"Рада разваливается": депутат Скороход засветилась в парламенте со скандальным принтом на пиджаке

14:12

Китайцы сделали смартфон, который заряжается за 10 минут и умеет менять цвет Видео

14:07

"Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами

13:56

Ногами по голове: в Польше до полусмерти отметелили украинца за разговор на родном языке

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять