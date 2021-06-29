На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11

Micfosoft может снизить требования Windows 11 / Microsoft

В прошлый четверг компания Microsoft провела официальную презентацию новой операционной системы Windows 11, релиз которой состоится позже этой осенью. Обновление будет бесплатным для владельцев W10.

Системные требования, необходимые для установки Windows 11, вызвали у многих пользователей недоумение и разочарование. Мало того, что нужен криптозащитный модуль TPM 2.0, который есть далеко не в каждом компьютере, так еще и список совместимых процессоров заметно сократился по сравнению с "десяткой".

В своем блоге Microsoft попыталась объяснить решение о повышении минимальных требований к ЦП для Windows 11. По словам команды разработчиков, в теории новая система сможет работать на AMD Ryzen 1-го поколения (Zen 1) и Intel Core 7-го поколения, но для этого необходимо провести дополнительное тестирование на устройствах с этими чипами.

Пока же в списке совместимых устройств значатся AMD Ryzen 2000 и новее, а также Intel Core 8-го поколения и выше. По всей видимости, Microsoft будет использовать данные участников программы бета-тестирования, которые уже получили доступ к предварительной версии Windows 11.

Запуск Windows 11 на этом компьютере не возможен / PC Health Check

Microsoft оправдывает свои требования к процессорам тем, что Windows 11 предлагает существенно повышенный по сравнению с прошлыми версиями ОС уровень безопасности – были внедрены улучшенные системы шифрования и биометрической аутентификации, а также на 60% снижен риск заражения вредоносным ПО.

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Интересно, что Microsoft также временно удалит утилиту PC Health Check для проверки совместимости компьютеров с Windows 11. В компании заявили, что приложение не показывало необходимого уровня точности, его доработают и вернут осенью.