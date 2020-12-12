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Не всё так гладко, как хотелось: пользователи обрушили рейтинг Cyberpunk 2077

12 декабря 2020, 14:04
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2 балла (!) из 10. Такова пользовательская оценка Cyberpunk 2077 для PS4.

Кадр из Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Ситуация с запуском ролевой игры о темном мире будущего Киберпанк 2077 вышла, мягко говоря, не из приятных. Дело в том, что подавляющее большинство игровых издания оценивали компьютерную версию и пользовались всеми преимуществами навороченного железа.

В таких условиях, даже несмотря на технические погрешности, многие получили позитивные впечатления от нового творения CD Projekt Red. Последний продукт, который был настолько же тепло принят в 2020, был The Last of Us: Part II.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic достаточно высока и держится на отметке в 90 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 6,3, Xbox One – 2,7, а на PS4 и вовсе 2. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Вчера вечером Cyberpunk 2077 получила обновление 1.04, которое повышает стабильность игры и исправляет некоторые ошибки. Ознакомиться со всеми исправлениями можно по ссылке. Однако, особой разницы в производительности пользователи так и не нашли, сравнивая старый и новый патч. Единственная разница была в отсутствии зависаний во время заскриптованных быстрых путешествий.

Cyberpunk 2077 / Metacritic

Так, в частности, общий балл игры на Metacritic связывают с крупным падением акций CD Project Red почти на 12% во время релиза игры (с рекордного августа этого года акции сейчас и вовсе упали на 30%). Учитывая ажиотаж вокруг игры, акционеры могли ожидать "более высокую оценку". При этом, в этот же день игра стала самым крупным запуском в истории Steam и продалась тиражом в восемь миллионов копий за счет предзаказов.

Ранее стало известно, что объемы предварительных заказов Cyberpunk 2077 были настолько высоки, что проект окупился еще до релиза. Формально студия ещё не получила деньги, однако по подсчётам выручка с продаж новинки, куда входят и предзаказы в размере 8 млн копий, уже превысила все затраты на разработку, а также расходы на маркетинг.

К слову, рекламный бюджет Cyberpunk 2077 и бюджет на разработку игры никогда не придавался огласке, однако из осеннего финансового отчёта CD Projekt Red достоверно известно, что в разработку новых проектов вложено не менее 120 миллионов долларов – подавляющая часть этих средств, конечно же, ушла на Киберпанк.

Киберпанк 2077 можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 PlayStation 4 Xbox One
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