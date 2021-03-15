Новая игра в культовой серии Крэш Бандикут получила дату релиза для ПК

Crash Bandicoot 4 выйдет на ПК 26 марта / Activision

Ранее на этой неделе Crash Bandicoot 4: It’s About Time появилась на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch, и на короткое время возник вопрос: "А как же ПК?" С ним все хорошо: соответствующая версия выйдет меньше, чем через две недели – 26 марта этого года.

На ПК игра будет эксклюзивом Battle.net. Стоимость предварительного заказа игры в европейском регионе составляет €40 (1319 грн). Для сравнения, оригинальная Crash Bandicoot 4: It's About Time для PlayStation 4 оценена в 2000 гривен в PS Store, но доступна за 1299 гривен по акции до 1 апреля.

Для запуска нового Крэша на ПК потребуется процессор Intel Core i3-4340/AMD FX-6300, видеокарта NVIDIA GTX 660/AMD Radeon HD 7950 и 8 GB оперативной памяти. В рекомендованных системных требованиях указан процессор Intel Core i5-2500K/AMD Ryzen 5 1600X, видеокарта NVIDIA GTX 970/AMD R9 390 и 16 GB оперативной памяти. Для установки необходимо 30 GB дискового пространства.

Crash Bandicoot 4: It's About Time – системные требования

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX 6300;

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7950;

свободное место на диске: 30 ГБ.

Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X;

оперативная память: 16 ГБ;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 390;

свободное место на диске: 30 ГБ.

Напомним, что оригинальная версия Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла на PS4 и Xbox One в ноябре 2020 года и получила высокие оценки западной прессы. Средний балл игры, по данным Metacriitc, составляет 85 баллов из 100 возможных.

По слухам, в разработке уже находится новая часть в легендарной серии Крэш Бандикут.

Crash Bandicoot 4: It's About Time – трейлер

А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.