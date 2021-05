Перепутали с Valheim? Стратегия о викингах Frozenheim окупилась в первый же день

В Steam вышла стратегия о викингах Frozenheim / Paranoid Interactive

На днях в магазине Steam состоялся релиз стратегии в скандинавском сеттинге Frozenheim от польской студии Paranoid Interactive, в которой игрокам предлагается управлять поселением викингов.

Видимо, игроки спутали игру с хитовым симулятором выживания Valheim. Всё привело к тому, что Frozenheim окупилась в первый же день. Впрочем, не всё так хорошо, как хотелось бы – на момент публикации, отзывы в Steam "Смешанные".

Пользователи оценили атмосферу, графику и наличие русской локализации, но жалуются на плохую оптимизацию, малый объём доступного контента и различные баги. Авторы, в свою очередь, считают отзывы важнейшим компонентом для совершенствования и развития игры. Команда представила дорожную карту и обещает ежемесячные обновления, а также регулярные патчи. Уже в июне игроков ждут новые юниты, разнообразные погодные явления и дополнительные точки интереса на карте.

Финальная версия Frozenheim ожидается к началу 2022 года. До 27 мая игра продаётся с премьерной скидкой, купить её можно за 224 грн.

Трейлер Frozenheim

