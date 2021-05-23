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Перепутали с Valheim? Стратегия о викингах Frozenheim окупилась в первый же день

23 мая 2021, 16:33

20 мая польской студией Paranoid Interactive в Steam была выпущена стратегия в скандинавском сеттинге. Она уже окупилась.

В Steam вышла стратегия о викингах Frozenheim / Paranoid Interactive

На днях в магазине Steam состоялся релиз стратегии в скандинавском сеттинге Frozenheim от польской студии Paranoid Interactive, в которой игрокам предлагается управлять поселением викингов.

Видимо, игроки спутали игру с хитовым симулятором выживания Valheim. Всё привело к тому, что Frozenheim окупилась в первый же день. Впрочем, не всё так хорошо, как хотелось бы – на момент публикации, отзывы в Steam "Смешанные".

Пользователи оценили атмосферу, графику и наличие русской локализации, но жалуются на плохую оптимизацию, малый объём доступного контента и различные баги. Авторы, в свою очередь, считают отзывы важнейшим компонентом для совершенствования и развития игры. Команда представила дорожную карту и обещает ежемесячные обновления, а также регулярные патчи. Уже в июне игроков ждут новые юниты, разнообразные погодные явления и дополнительные точки интереса на карте.

Финальная версия Frozenheim ожидается к началу 2022 года. До 27 мая игра продаётся с премьерной скидкой, купить её можно за 224 грн.

Трейлер Frozenheim

Тем временем в Steam проходят небольшие распродажи со скидками до 80%. Выгодно можно приобрести Outer Wilds, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey и не только.

Тем, кто предпочитает играть на PlayStation, стоит заглянуть в магазин PS Store, где в рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогию украинских шутеров Metro и не только. Кроме того, игроки могут бесплатно получить бонусы для таких сетевых игр, как Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe.

Valheim
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