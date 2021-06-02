Платите криптовалютой везде: Coinbase объявила о поддержке Apple Pay и Google Pay

Криптовалютой теперь можно расплатиться через Apple и Google Pay / Reuters

Популярная платформа для торговли криптовалютой Coinbase совместно с Visa выпустила карту – теперь её принимают платежные системы Apple и Google. Соответственно, теперь криптовалютой можно расплачиваться везде.

Владельцы Coinbase Card смогут оплачивать покупки криптовалютой с помощью смартфона без необходимости выводить цифровые активы на отдельный счет. Также у пользователей есть криптовалютный кешбэк в размере 4% от потраченной суммы.

Есть один момент: клиенты смогут воспользоваться сервисом в любых магазинах, которые принимают карты Visa. Сейчас сложно встретить магазины или заведения, где карты Visa не принимают, поэтому за минус считать нельзя.

Привязать карту просто: нужно проделать всё то же самое, что и с обычной картой. Владельцы Android могут добавить карту в Google Pay, а владельцы iOS-устройств – или в Apple Wallet, или через Coinbase. При оплате криптовалюта будет списываться с аккаунта пользователя и автоматически конвертироваться в фиатные деньги по текущему курсу.

В своём пресс-релизе Coinbase заверила, что это только начало и пообещала в дальнейшем реализовать больше возможностей для активного использования криптовалюты. С 3 июня на бирже даже появится "мемная" Dogecoin, которая была создана в качестве шутки, однако благодаря поддержке главы Tesla Илона Маска курс монеты показывает крайне положительные результаты.

Ранее мы сообщали, что из-за новой криптовалюты – Chia Coin – в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD. Например, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ по сравнению со срединой апреля подорожала вдвое до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ предлагали за 33 600 грн, что в 4 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи.