Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения

Почему телефон не видим сим-карту – исравляем/ GeekHacker

Одной из наиболее распространенных проблем у владельцев смартфонов является то, что телефон периодически не видит сим карту. Она не несет угрозы в виде потери данных, но может хорошо потрепать нервы.

Как правило, это связано с нарушением контакта в картоприёмнике, программными сбоями или блокировкой смартфона. Реже – с повреждением самой сим‑карты.

В данной статье мы подробно рассмотрим, в какой ситуации ваш телефон не видит сим-карту, и как устранить проблему.

Перезагрузите телефон

Банально, но эффективно. Симка могла немного сдвинуться с места или припасть пылью. Когда видите ошибку "телефон не видит сим карту", извлеките её, слегка протрите и установите на место. Также можно проверить, не включен ли авиарежим.

Выполните полный сброс смартфона

Сбои программного обеспечения влекут за собой проблемы с отображением сим карты. Настройки сети и полный сброс помогают исправить ситуацию, но подразумевают удаление всех файлов со смартфона. Сохраните их предварительно на другом устройстве.

Включите слот

Телефон не видит симку, когда один из слотов отключен. Наиболее часто это происходит со смартфонами на Android, имеющими несколько слотов. Проверьте этот параметр в разделе "Диспетчер SIM".

Привязка к определенному оператору

Покупка смартфона в неофициальном магазине несет за собой риск приобретения некачественного товара. Часто такой телефон не видит сим карту, так как привязан к одному оператору. Специалисты для решения проблемы используют специальные платы. Также можно обратиться к оператору напрямую, но стоить это может достаточно дорого.

Механические повреждения

Какие ещё есть варианты, почему телефон не видит сим карту? Механические повреждения при самостоятельной обрезке карты могут привести к её неработоспособности. А вот в других ситуациях сломать её очень сложно. Поэтому лучше не заниматься самодеятельностью и сразу пойти к оператору, который предложит вам новую карту нужного формата.

Износ

Пожалуй, самая встречаемая проблема, почему телефон не видит симку. Такое происходит при частой смене телефонов или если использовать одну карту много лет. Из-за этого портится соединение, и работа становится нестабильной. В таком случае также можно обратиться к оператору для замены симки.

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