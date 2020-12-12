Пользователи YouTube нашли возможность публиковать 18+ контент под видом образовательных видео

Youtube / The Hill

Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на неприемлемый контент в YouTube после того, как об этом рассказал блогер Деррик Блэкман. Речь идёт о видео с названиями "nude yoga" и "naked yoga".

После соответствующего запроса можно найти большое количество свежих роликов с полностью обнажёнными девушками, которые на наглядном примере показывают, как правильно выполнять то или иное упражнение.

Справедливости ради, стоит отметить, что большинство данных роликов снято профессионалами, где акцент сделан на упражнения, а тренер рассказывает, как их правильно выполнять. В мире и правда существуют школы "голой йоги", цель которых – позволить ученикам принять своё тело.

Так, в частности, данной лазейкой решили воспользоваться недобросовестные каналы, которые маскируют свои ролики под "голую йогу", однако акцент в них сделан на эротическую составляющую, нежели на сам процесс занятия. Некоторые из видео набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

Naked yoga / Youtube

По данным издания Insider, авторы видео с ненастоящей "голой йогой" попросту нашли лазейку, которая позволяет оставить такой контент на просторах YouTube. Для этого достаточно отметить ролик как "образовательный контент".

Некоторые ролики все же попадают под блокировку, но другие видео лежат на площадке в свободном доступе, а авторы просят зрителей не жаловаться на них и наслаждаться контентом.

Ранее мы рассказывали, как скачать музыку с ютуба на компьютер, андроид и айфон, пользуясь исключительно бесплатными способами.