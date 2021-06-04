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Появились неутешительные новости для фанатов украинского игросериала Metro

4 июня 2021, 19:00

Издатель серии, компания Deep Silver, подтвердила, что они не планируют показывать новую часть Metro на грядущей выставке E3.

Metro
Metro 5 не покажаут на E3 / 4A Games

Издательство Deep Silver подтвердило, что 11 июня, на специальной презентации Koch Media (да и на любом другом мероприятии для E3 2021) не стоит ожидать показа новой части Metro за авторством студии 4A Games.

Также издатель принял решение "оставить дома" свои другие популярные серии, такие как Saints Row, Dead Island и TimeSplitters. Фактически основные бренды Deep Silver полностью пропустят мероприятие. Что тогда вообще покажут – вопрос.

Из предполагаемых анонсов можно лишь предположить показ новинки команды Kingdom Come: Deliverance из Warhorse Studios, продолжение известной серии тактических RPG King's Bounty и Payday 3, которая при самых оптимистичных раскладах выйдет только в 2023 году.

Что же касается новой части Метро, то про саму игру пока что известно не так много. Ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а главный герой Артем впервые заговорит. Ранее сообщалось, что создатель книжной вселенной "Метро" Дмитрий Глуховский уже приступил к написанию сценария для новой части, а сама игра, как и прежде, будет ориентирована на одиночную кампанию.

Трейлер Metro Exodus Enhanced

Для тех, кто пропустил, в прошлом месяце вышло расширенное издание игры Метро: Исход с полноценной поддержкой трассировки лучей и других технологий, например улучшение пространственного звучания и времени реакции контроллера для Xbox и поддержка тактильной обратной связи контроллера DualSense для PlayStation 5. Апдейт доступен бесплатно для всех владельцев оригинала.

На консолях разработчики также планируют выпустить диски с Complete Edition, которое будет содержать основную игру и все дополнения. Информация об оформлении предзаказа и ценах будет сообщено дополнительно.

Metro: Exodus
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