Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

Большинство изменений — небольшие, но полезные, направленные на повышение комфорта и доступности.

Новая версия операционной системы iOS 26 уже доступна пользователям по всему миру — и, хотя глобальных изменений немного, в ней есть множество мелких, но крайне полезных нововведений.

Эти функции не перевернут привычный способ использования iPhone, но заметно улучшат ежедневный опыт, пишет slashgear.

Проверка звонков (Call Screening)

Это одна из самых полезных функций нового обновления. Теперь iPhone может автоматически отвечать на вызовы с неизвестных номеров — звонящий услышит просьбу представиться и объяснить причину звонка. Пользователь же увидит эту информацию на экране и сможет решить, стоит ли брать трубку. Такая функция идеально подходит тем, кто часто получает рабочие или незнакомые звонки, но не хочет тратить время на спам и холодные предложения.

Новые цвета и оформление приложений

iOS 26 предлагает прозрачные иконки Liquid Glass, которые придают домашнему экрану свежий и стильный вид. Кроме того, теперь можно настраивать фоны и цвета в iMessage, добавляя динамические эффекты и фильтры. Это маленькое, но приятное обновление для тех, кто любит персонализацию и эстетичный интерфейс.

Доступ по шрифту Брайля

Apple продолжает делать свои устройства максимально инклюзивными. В iOS 26 появился улучшенный доступ по Брайлю, позволяющий использовать подключаемые дисплеи для навигации, заметок и работы с файлами. Эта функция делает iPhone ещё удобнее для людей с нарушениями зрения — теперь весь интерфейс стал доступным на ощупь.

Упрощённое управление камерой

Система съёмки в iOS 26 стала проще и интуитивнее. Все основные настройки теперь сгруппированы логичнее, а новые возможности позволяют использовать AirPods как кнопку спуска затвора и автоматически сохранять фото из Messenger в галерею. Появились даже подсказки, когда стоит протереть объектив. Для любителей мобильной фотографии — это приятное и практичное обновление.

Улучшенное отображение коллекции фотографий

Apple вернула возможность создавать и переупорядочивать коллекции фото. Теперь любимые снимки можно сгруппировать для быстрого доступа — будь то рабочие документы или памятные кадры. Это мелочь, но она делает использование галереи гораздо удобнее.

О ресурсе: SlashGear SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

