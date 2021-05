Режиссёр "Армии мертвецов" Зак Снайдер оценил сцены появления зомби из разных игр

Кадр из The Last of Us / Naughty Dog

На волне релиза "Армии мертвецов" портал IGN попросил Зака Снайдера прокомментировать различные сцены из компьютерных игр про зомби. В целом режиссёру всё очень понравилось: не было ни одной игры, где открывающие сцены он охарактеризовал бы негативно.

Сам Снайдер не новичок в историях про оживших тварей – его дебютной кинолентой был ремейк "Рассвета мертвецов" Джорджа Ромеро. Поэтому сцена из дополнения Call of the Dead для Call of Duty Black Ops, где появляется последний, вызвала у него улыбку.

Также режиссёр похвалил знаменитую сцену с появлением зомби из оригинального Resident Evil, которая, по словам режиссёра, оказала влияние на весь жанр в целом. Одобрительной оценки удостоился и эпизод из The Last of Us, причём Снайдер дополнительно отметил дизайн кликера, который по меркам зомби выглядит очень необычно.

Даже совершенно стандартная сцена из дополнения Undead Nightmare для Red Dead Redemption пришлась Снайдеру по вкусу: он отметил, что это абсолютно классическая зарисовка в духе старых картин Джорджа Ромеро. А вот в заставке Left 4 Dead, где герои сталкиваются с Ведьмой, Снайдер отметил лишь эффектные горящие красные глаза и общий дух хаоса.

Напомним, что премьера "Армии мертвецов" состоялась 21 мая эксклюзивно на Netflix – лента доступна с дубляжом и субтитрами. В фильме Снайдера группа суровых ветеранов первого восстания зомби, испытывающая заметные проблемы с ликвидностью, соглашается нагрянуть с незапланированным визитом и большими мешками в безжизненные казино Вегаса, чтобы покопаться в сейфах и изъять 200 миллионов долларов. Но безжизненные, не значит – пустые; армия живых мертвецов сторожит бабло.

Фанатам бодрых зомби-боевиков наверняка придется по вкусу байкерский экшен Days Gone, который ранее на этой неделе доехал до ПК. События игры разворачиваются спустя два года после глобальной пандемии, которая уничтожила старый мир, обратив большую часть человечества во фрикеров. Главный герой – бывший преступник по имени Дикон Сейнт-Джон – скитается по миру в поисках приключений.