"С Ведьмаком разобрались, и с этим разберемся": проблемы разработки Cyberpunk 2077 изнутри

Bloomberg о проблемах в разработке Cyberpunk 2077 / CD Projekt

Шерлок Холмс от мира игровой журналистики Джейсон Шрайер побеседовал с более чем 20-ти действующими и бывшими сотрудниками CD Projekt, проведя собственное расследование о процессе создания амбиционной ролевой игры Cyberpunk 2077.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё остальное больше похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата.

В ходе общения Джейсон разузнал, что компания сосредоточилась на маркетинге в ущерб разработке проекта и установила нереалистичные сроки, что вынудило некоторых сотрудников работать сверхурочно задолго до выхода на финишную прямую. В ходе тестирования были выявлены многие проблемы, на исправление которых попросту не хватило времени.

Cyberpunk 2077 был амбициозным проектом по любым стандартам и сильно отличался от "Ведьмак 3: Дикая Охота" – новый сеттинг, новая камера, новые механики. Игровой движок переделывался под игру по ходу разработки, что существенно замедляло процесс. Один из членов команды даже сравнил это с управлением поездом, рельсы для которого пытаются положить буквально по ходу движения.

"Разберёмся по ходу дела" – такой ответ однажды получили разработчики в процессе совещания, когда пытались узнать у руководства, как студия хочет успеть выпустить технически более сложный проект, чем Witcher 3, в столь сжатые сроки.

По словам сотрудников, полноценная работа над игрой началась лишь в конце 2016 года (анонс игры, к слову, состоялся в 2011). У руля встал глава CDPR Адам Бадовски, потребовавший полностью переделать игровой процесс и сюжет. Некоторые ключевые сотрудники не согласились с данным решением и были вынуждены покинуть студию. Первые кадры, показанные на выставке E3 2018, произвели большое впечатление на публику. Однако, как оказалось, демо было почти полностью фейковым – многие игровые механики в тот момент попросту не работали. Месяцы, ушедшие на подготовку к выставке, могли быть потрачены на разработку проекта.

Хотя сотрудникам и говорили, что переработки вовсе не обязательны, они постоянно чувствовали давление со стороны старших коллег. Бывший программист звука CD Projekt Адриан Якубяк рассказал, что порой работал по 13 часов в день 5 дней в неделю. Он ушёл из компании после того, как женился. По его словам, из-за такого графика некоторые коллеги потеряли свою семью.

Сверхурочные не ускорили разработку игры. На Е3 2019 CD Projekt официально объявила, что Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года. Многие разработчики подумали, что это шутка. Они рассчитывали на релиз в 2022 году.

Для сравнения, прошлый хит CD Project – Ведьмак 3: Дикая Охота – создавался командой из 240 человек. Над Cyberpunk 2077 трудилось уже больше 500 сотрудников. Студия не имела подобного опыта, что привело к проблемам с организацией рабочих процессов. В то же время, рук не хватало. Игры вроде Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption II, служившие примером качества, создавались десятками подразделений, насчитывающих тысячи человек.

Читайте такжеCyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам

Культурные барьеры также тормозили рабочие процессы. В ходе конференций студия обязывала всех говорить на английском, но многие сотрудники нарушали данное правило, общаясь на родном польском.

Несмотря на то, что сроки выглядели всё более нереалистичными, руководство заявило, что проект не будут переносить. Игру хотели выпустить ещё до осеннего анонса новых консолей. Инженеры студии, в свою очередь, сообщали, что проект будет испытывать проблемы на консолях текущего поколения. По их словам, менеджеры проигнорировали данные заявления и продолжили ссылаться на успех Witcher 3.

Руководство признало наличие проблем лишь в конце 2019 года, согласившись перенести игру. В марте пандемия вынудила CD Projekt перейти на удалённую работу. Сотрудники потеряли доступ к девкитам консолей и запускали игру на домашних ПК. Никто из них не имел чёткого понятия, как именно она будет работать на PS4 и Xbox One. Внешние тесты, однако, указывали на явные проблемы с производительностью.

Когда в начале октября было объявлено, что игра "ушла на золото", команда продолжала находить критические недостатки в виде отсутствующих строк диалогов и неработающих игровых механик.

Разработчики утверждают, что многие баги и графические проблемы можно исправить, но нет чёткого представления, какие именно действия необходимы для того, чтобы игра вновь появилась в PS Store. Вернуть доверие игроков будет сложно, но в индустрии уже есть подобные примеры.

Сейчас CD Projekt Red занимается исправлением проблем Cyberpunk 2077. В ближайшие 10 дней выйдет первое крупное обновление, а через несколько недель за ним последует более крупное, более значительное обновление. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.