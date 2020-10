"Не забудем, не простим": что случилось с некогда великой серией Splinter Cell?

Splinter Cell / Ubisoft

Первая миссия Сэма Фишера в 2002 году оказалась невероятно успешным проектом в рамках самобытного стелс-жанра — Splinter Cell предлагала меланхоличный, но интересный и реалистичный опыт, освещающий довольно серьезную историю, происходящую за закулисьем мировой политики.

Оригинальная Splinter Cell являлась этакой пощечиной для серии Metal Gear Solid за авторством Кодзимы, которая к тому времени хоть и перешла полностью в 3D, но передать камеру в руки игрока решилась только к релизу Snake Eater.

Но вот в чем загвоздка — каждая новая игра в сериале легендарного Кодзимы значительно поднимала планку качества в серии, как сюжетно, так и геймплейно, когда как серия Splinter Cell с каждой новой игрой продолжала топтаться на месте, а ее продажи безотрадно продолжали падать.

Реалистичные рамки некогда популярной серии загнали ее в угол — открытый мир не добавить, перенести места действия в экстравагантные локации нельзя, а сменить темные и узкие коридоры на широкие степи стало бы неудачным решением. Разработчики из Ubisoft пытались экспериментировать с жанром, добавив в Chaos Theory уместный и многими любимый кооперативный режим и даже достаточно сильно реформировали структуру серии в Conviction и Blacklist, сменив акценты со стелса в экшн-русло.

Однако, время идет, а вместе с ним произошли изменения и в устройстве самой Ubisoft. На данный момент во всех флагманских сериях компании присутствует открытый мир, микроплатежи и система прогрессии — Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs и т.д. объединяет единая структура, в которую никак не может вписаться Splinter Cell.

Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction

Фишер — профессиональный оперативник "Третьего эшелона", исконно имеющий все снаряжение с собой, поэтому система прогрессии сюда не впишется. Как и у любого скрытного агента, его снаряжение должно сливаться с тьмой, отчего платным радужным или кроссоверным обликам здесь не найдется места.

Всю серию перед Сэмом стояли четкие задачи, которые он должен был выполнять на запустелых фабриках, правительственных зданиях, особняках и других локациях, имеющих четкие границы, что опять же не сходится с теперешней формулой игр Ubisoft.

На данный момент нам видится лишь один способ, с помощью которого Сэм Фишер может вернуться в строй, не разочаровав поклонников и при этом не став очередной игрой Ubisoft в открытом мире:

Сейчас у крупных западных издателей присутствует политика "репутационных" проектов — Sekiro: Shadows Die Twice у Activision, Star Wars: Jedi Fallen Order у Electronic Arts, The Outer Worlds у Take-Two. Этими играми компании пытаются сохранить свой имидж перед кор-аудиторией, невоспринимающей конвейерные проекты вроде ежегодных Call of Duty, FIFA и NBA 2K с безмерным количеством микротранзакций и подводных камней.

Ubisoft давным-давно пора начать делать аналогичные проекты — без компромиссов и без желания заработать на абсолютно каждом элементе игры, попытавшись заработать не на встроенном магазине, а на доверии со стороны игроков и прежде всего на хорошем игровом процессе, переняв подход поляков из CD Projekt Red.

Ghost Recon Breakpoint

Ранее в этом году Ubisoft анонсировали VR-проект во вселенной Splinter Cell для шлемов Oculus, но станет ли эта игра сборником миссий из прошлых частей в VR или же подобно Half-Life: Alyx полноценно вернет серию Splinter Cell в игровую индустрию — неизвестно.

Ubisoft несомненно понимают насколько важный и узнаваемый Сэм Фишер в игровом сообществе: персонаж имел полноценные сюжетные миссии в Wildlands, несколькими месяцами ранее он стал полноценным оперативником в Raibow Six: Siege, а совсем недавно вышла мобильная игра Tom Clancy's Elite Squad.

Летние перестановки в руководстве Ubisoft, увольнение творческого директора Ашрафа Исмаила и провал Breakpoint дает надежды на возвращение Сэма Фишера наконец-то в родной для него среде — в новой части Splinter Cell.

