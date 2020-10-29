УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

"Не забудем, не простим": что случилось с некогда великой серией Splinter Cell?

Денис Пономаренко

журналист

29 октября 2020, 13:53

Почему мы не наблюдаем возвращение Сэма Фишера и серии Splinter Cell? Мы пытались разобраться.

Splinter Cell / Ubisoft

Первая миссия Сэма Фишера в 2002 году оказалась невероятно успешным проектом в рамках самобытного стелс-жанра — Splinter Cell предлагала меланхоличный, но интересный и реалистичный опыт, освещающий довольно серьезную историю, происходящую за закулисьем мировой политики.

Оригинальная Splinter Cell являлась этакой пощечиной для серии Metal Gear Solid за авторством Кодзимы, которая к тому времени хоть и перешла полностью в 3D, но передать камеру в руки игрока решилась только к релизу Snake Eater.

Но вот в чем загвоздка — каждая новая игра в сериале легендарного Кодзимы значительно поднимала планку качества в серии, как сюжетно, так и геймплейно, когда как серия Splinter Cell с каждой новой игрой продолжала топтаться на месте, а ее продажи безотрадно продолжали падать.

Реалистичные рамки некогда популярной серии загнали ее в угол — открытый мир не добавить, перенести места действия в экстравагантные локации нельзя, а сменить темные и узкие коридоры на широкие степи стало бы неудачным решением. Разработчики из Ubisoft пытались экспериментировать с жанром, добавив в Chaos Theory уместный и многими любимый кооперативный режим и даже достаточно сильно реформировали структуру серии в Conviction и Blacklist, сменив акценты со стелса в экшн-русло.

Однако, время идет, а вместе с ним произошли изменения и в устройстве самой Ubisoft. На данный момент во всех флагманских сериях компании присутствует открытый мир, микроплатежи и система прогрессии — Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs и т.д. объединяет единая структура, в которую никак не может вписаться Splinter Cell.

Art Abyss - Alpha Coders Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction
Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction

Фишер — профессиональный оперативник "Третьего эшелона", исконно имеющий все снаряжение с собой, поэтому система прогрессии сюда не впишется. Как и у любого скрытного агента, его снаряжение должно сливаться с тьмой, отчего платным радужным или кроссоверным обликам здесь не найдется места.

Всю серию перед Сэмом стояли четкие задачи, которые он должен был выполнять на запустелых фабриках, правительственных зданиях, особняках и других локациях, имеющих четкие границы, что опять же не сходится с теперешней формулой игр Ubisoft.

На данный момент нам видится лишь один способ, с помощью которого Сэм Фишер может вернуться в строй, не разочаровав поклонников и при этом не став очередной игрой Ubisoft в открытом мире:

Сейчас у крупных западных издателей присутствует политика "репутационных" проектов — Sekiro: Shadows Die Twice у Activision, Star Wars: Jedi Fallen Order у Electronic Arts, The Outer Worlds у Take-Two. Этими играми компании пытаются сохранить свой имидж перед кор-аудиторией, невоспринимающей конвейерные проекты вроде ежегодных Call of Duty, FIFA и NBA 2K с безмерным количеством микротранзакций и подводных камней.

Ubisoft давным-давно пора начать делать аналогичные проекты — без компромиссов и без желания заработать на абсолютно каждом элементе игры, попытавшись заработать не на встроенном магазине, а на доверии со стороны игроков и прежде всего на хорошем игровом процессе, переняв подход поляков из CD Projekt Red.

Ghost Recon Breakpoint

Ранее в этом году Ubisoft анонсировали VR-проект во вселенной Splinter Cell для шлемов Oculus, но станет ли эта игра сборником миссий из прошлых частей в VR или же подобно Half-Life: Alyx полноценно вернет серию Splinter Cell в игровую индустрию — неизвестно.

Ubisoft несомненно понимают насколько важный и узнаваемый Сэм Фишер в игровом сообществе: персонаж имел полноценные сюжетные миссии в Wildlands, несколькими месяцами ранее он стал полноценным оперативником в Raibow Six: Siege, а совсем недавно вышла мобильная игра Tom Clancy's Elite Squad.

Летние перестановки в руководстве Ubisoft, увольнение творческого директора Ашрафа Исмаила и провал Breakpoint дает надежды на возвращение Сэма Фишера наконец-то в родной для него среде — в новой части Splinter Cell.

Ранее мы рассказывали о феномене игры Among Us почему она стала мировым хитом.

Ubisoft Metal Gear Solid Хидео Кодзима Assassin’s Creed Far Cry Watch Dogs Splinter Cell
Сейчас вы просматриваете новость «"Не забудем, не простим": что случилось с некогда великой серией Splinter Cell?». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:58
"Несчастья и масштабные ДТП": астролог назвал опасный период
14:56
"Темный интернет": что там происходит и как туда попасть
14:41
У Шмыгаля отреагировали на информацию о заражении премьером COVID-19
14:40
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
14:35
Собчак пожаловалась на мусульман, грозящихся отрезать ей голову Видео
Реклама
14:23
Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт Видео
13:53
"Не забудем, не простим": что случилось с некогда великой серией Splinter Cell?
13:51
Лукашенко жестко высказался об Украине и пригрозил ударом Польше с Литвой Видео
13:43
Как удалить аккаунт гугл: простые способы удаления
13:35
Запрет украинцам посещать Беларусь: в МИД отреагировали Видео
13:24
Во Франции террорист с ножом словил пулю от полицейских
13:16
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
13:10
Не открывайте окна: Киев попал в тройку городов мира с самым грязным воздухом Видео
12:55
В Евросоюзе сделали заявление об основаниях для отмены безвиза с Украиной Видео
12:38
Медик объяснила, как остановить пандемию COVID-19 в Украине Видео
12:33
Столар организует под КГГА проплаченный митинг за Пальчевского - политолог
12:23
К чему снится бывший муж: толкование сна Видео
12:15
Угрозы и вызовы национальной безопасности​: Зеленский срочно созвал СНБО Видео
12:15
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
12:10
Украинцев отрезвят от COVID-скептицизма только похороны в каждом доме - профессор Амосова
Реклама
11:59
"Судейские" больше не боятся Зеленского мнение
11:53
Врач предупредила, что на половину увеличивает риск смерти от коронавируса Видео
11:52
Тофу: яд или польза для здоровья? Видео
11:39
Apple задала новый тренд? Samsung откажется от зарядки и наушников в комплекте
11:35
Холостячка Мишина опубликовала пикантное фото в ванной
11:33
Во Франции злоумышленник с ножом устроил жуткую резню Видео
11:15
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
10:55
Французам запретили выходить из дома: власти вводят повторный локдаун Видео
10:34
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет игрой, которая будет удивлять — GSC Game World Видео
10:25
Развод Харламова и Асмус - что решил суд
10:22
В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту Видео
10:16
В Украине заблокировано назначение победителей на выборах 2020 – НАПК Видео
10:05
Зеленский ничего не решает мнение
09:52
Гороскоп на 2021 год: кому светит изменение судьбы
09:47
На Донбассе пьяный пенсионер искромсал ножом своего собутыльника
09:34
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
09:26
Коронавирус в Киеве ускорился и уверенно пересек психологическую отметку Видео
09:17
Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы
08:41
У Авакова рассказали, что полиция будет делать с украинцами во время режима ЧС
08:37
Беларусь оказалась в шаге от гражданской войны мнение
Реклама
07:53
Выборы 2020: названа ключевая причина рекордно низкой явки Видео
07:24
Экс-министр предупредил, что грозит Украине от России и назвал сроки
06:48
Темные времена: чем закончится поражение Слуги народа на выборах мнение
06:29
Шоколадный чай – модное окрашивание волос для брюнеток на осень-зиму: фото Фото
05:58
Эксперт оценил вероятность потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ Видео
05:26
Астрологи узнали, от каких мужчин ждать "спектаклей"
05:02
Байден vs Трамп: эксперт рассказал, чья победа более выгодна Украине Видео
04:28
Ученые отыскали общий симптом у всех тяжелых больных с Covid-19
03:53
Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020 Фото
03:04
Названы продукты для профилактики COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять