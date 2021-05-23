СНГ-игроки штурмуют рейтинг Mass Effect Legendary Edition из-за локализации

Игроки обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на ПК / BioWare

В Украине и других странах СНГ из-за первой части Mass Effect в Legendary Edition возникла неприятная ситуация: компания EA включила в сборник озвучку из "Золотого издания", которая, как оказалось, получилась провальной.

При этом разработчики не предусмотрели возможность играть с субтитрами на русском языке, но с оригинальной озвучкой. Либо пропускать мимо ушей недопустимые вольности в переводе, либо включить филолога и играть полностью на английском.

Конечно, есть ещё один вариант – штурмовать рейтинг сборника на агрегаторе Metacritic в надежде, что вышестоящие инстанции обратят на это внимание. На момент написания новости пользовательский рейтинг ПК-версии Legendary Edition уже составляет 5,2 балла из 10. Ремастер получил 66 негативных отзывов из 145. Схожие показатели и в случае с версией переиздания для Xbox One и PS4, но на консолях положительных обзоров заметно больше.

"Русский дубляж – это не только издевательство над поклонниками серии и игрой актёров оригинальной озвучки, но ещё и преступление против человечества и насилие над ушами". Некоторые также просят "вернуть попу Миранды" – в сборнике были убраны ракурсы, позволяющие детально рассмотреть героиню Миранду Лоусон сзади.

Скорее всего, большая часть недовольных купила сборник на PlayStation или Xbox – на PC уже нашли способ сочетать языки, Специальный скрипт запускает отдельный выбор языка для субтитров и озвучки. Но это не мешает игрокам продолжать писать гневные рецензии.

Legendary Edition, напомним, – это ремастер культовой трилогии Mass Effect от BioWare. В целом изменения не то чтобы впечатляющие, но теперь гораздо проще приобщиться к культовой серии, так как игру заметно осовременили. Прибрести ремастер всей трилогии Mass Effect можно для PC, PlayStation 4 и Xbox One.