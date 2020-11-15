Sony не исключает, что PS5 станет последней консолью компании

PS5 / Sony

Руководитель команды разработчиков PS5 Марк Серни (Mark Cerny) в беседе с журналистами Washington Post поделятся своими мыслями относительно будущего компании и что изменится с выходом новой домашней игровой системы PlayStation.

По словам Серни, в следующий раз Sony несколько раз подумают над тем, чтобы выпускать на рынок такой крупный продукт, как PlayStation 5.

В настоящий момент компания продолжает бороться с логистической агонией. Несмотря на то, что к старту PlayStation 5 они произвели куда больше консолей, чем к старту PlayStation 4, они просто не могут доставить нужное число устройств в магазины. Именно это и привело к тому, что 19-ого ноября PS5 выйдет не во всех оставшихся странах, где релиз не произошел. По большей части это касается рынков Южной Азии и Восточной Европы, в том числе Украины.

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Что касается брака, то Sony пока не получила крупного числа жалоб. Все обращения компания удовлетворит и заменит устройства из ближайших партий. Качество консолей и процент брака полностью соответствуют прогнозам. Увы, но подобных проблем не избежать на старте.

Игровая консоль следующего поколения Sony PlayStation 5 поступит в продажу на территории Украины 19 ноября этого года. На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 16 799 грн за PS5 с дисководом и 13 499 грн за цифровую версию без оптического привода.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого появления PS5 на прилавках европейских магазинов.