УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры

19 октября 2020, 13:23

За предзаказ игры в магазине GOG предусмотрен небольшой эксклюзив.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 / CD Project Red

Для родного магазина GOG.com разработчики из CD Projekt RED подготовили уникальное предложение: каждый, кто купит горячо ожидаемый ролевой боевик Киберпанк 2077 именно там, получит приятный эксклюзив — цифровой комикс Big City Dreams, события которого развиваются во вселенной игры.

50-страничный комикс расскажет о Таше и Миреке, членах преступной группировки "Мусорщики". Однажды Мирек решает завязать с преступной жизнью, но его мечте мешает напарница, которая хочет стать знаменитым гангстером во что бы то ни стало.

gog
Cyberpunk 2077 / GOG.com

За сценарий комикса отвечает Бартош Штыбор, который также принимал участие в написании сюжета для Cyberpunk 2077, а художником выступит Филипе Андраде (Old Man Logan, Rocket Raccoon & Groot, Captain Marvel and Doctor Strange).

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

комиксы Cyberpunk 2077 GOG
Сейчас вы просматриваете новость «Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:11
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес - актеры, сюжет и описание фильма
14:05
Разумков рассказал, сколько нардепов пострадали от COVID-19 Видео
13:58
Иран сделал новое предупреждение Армении и Азербайджану из-за войны в Карабахе Видео
13:53
Десятки тысяч вирусных больных в сутки: в Минздраве назвали сроки пика эпидемии
13:35
Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься Видео
Реклама
13:33
В Украине появится штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским Видео
13:23
Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры
13:13
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
13:12
Исключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху Видео
13:10
Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото Фото
13:06
Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье Видео
12:57
Украинцев предупредили о заморозках, но обнадежили скорым потеплением Видео
12:44
Климатолог объяснила, почему в Украину вернулись пыльные бури Видео
12:38
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал
12:37
Послание лузера: почему Зеленскому завтра нужно объявить о своей отставке мнение
12:30
Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы Видео
12:28
Фронт прорван, потери растут: эксперт объяснил тактику сторон в Карабахе Видео
12:21
Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку в мире
12:18
Суд запретил распространение книги о Стусе без разрешения кума Путина
12:16
Стала известна повестка дня заседания Верховной Рады 20 октября Видео
Реклама
12:14
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
12:10
Спасатели показали последствия жуткого урагана в Украине Фото Видео
11:58
"Горячая мамаша": голая Эшли Грэм показала развратное сэлфи в зеркале
11:49
Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год после местных выборов Видео
11:42
В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха Видео
11:41
Украину атаковали хакеры из КНДР: кто оказался под угрозой Видео
11:28
Коронавирус в Украине пересек психологическую отметку в 300 тысяч зараженных Видео
11:19
Сестра Рэтчет - когда будет продолжение сериала-рекордсмена Netflix
11:19
Новые Fallout, Elder Scrolls и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник Видео
11:11
Зеленый чай улучшает память и кожу: топ-5 преимуществ для здоровья Видео
11:06
Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем Видео
11:06
Мошенник украл с карты 140 тыс. гривен на лечение ребенка: девочка умерла Видео
10:31
МВД Беларуси назвало протестующих фашистами и раскрыло план борьбы с ними Видео
10:25
Почему женщин сильно тянет к сладкому: названа причина Видео
10:10
Пашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе Видео
10:06
Переборщила: о чем говорит беспрецедентное заявление посла США мнение
09:59
Жена и сын экс-премьера Гройсмана заразились коронавирусом
09:50
Танці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске 18 октября Видео
09:48
Из-за коронавируса умер ребенок в Ивано-Франковской области – Степанов Видео
09:30
Ученый разъяснил, какие болезни "дарит" повторное заражение коронавирусом Видео
Реклама
09:30
"Не только морковь": американский врач назвал продукты для здоровых глаз Видео
09:25
Стало известно, пойдут ли дети в школу с ноября
09:17
Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора Видео
09:10
Сколько людей Covid-19 заразил за сутки в Киеве - свежие данные
09:00
"Сердце перестает биться": врач рассказала о "синдроме разбитого сердца" и рисках Видео
09:00
В Армении допустили военную победу Азербайджана в Нагорном Карабахе Видео
08:58
Евросоюз осудил срыв перемирия в Нагорном Карабахе Видео
08:46
Цельнозлаковые vs цельнозерновые: диетологи назвали более полезный продукт Видео
08:23
Зачем Зеленскому марихуана мнение
08:09
В Украине обновили зоны карантина: полный список городов и новых правил
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять