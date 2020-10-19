Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры

Cyberpunk 2077 / CD Project Red

Для родного магазина GOG.com разработчики из CD Projekt RED подготовили уникальное предложение: каждый, кто купит горячо ожидаемый ролевой боевик Киберпанк 2077 именно там, получит приятный эксклюзив — цифровой комикс Big City Dreams, события которого развиваются во вселенной игры.

50-страничный комикс расскажет о Таше и Миреке, членах преступной группировки "Мусорщики". Однажды Мирек решает завязать с преступной жизнью, но его мечте мешает напарница, которая хочет стать знаменитым гангстером во что бы то ни стало.

Cyberpunk 2077 / GOG.com

За сценарий комикса отвечает Бартош Штыбор, который также принимал участие в написании сюжета для Cyberpunk 2077, а художником выступит Филипе Андраде (Old Man Logan, Rocket Raccoon & Groot, Captain Marvel and Doctor Strange).

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.