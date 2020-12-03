Стали известны подробности новой игры отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзимы

Death Stranding / Kojima Productions

На официальном сайте японской студии Kojima Productions появились свежие вакансии, связанные с разработкой нового проекта. В требованиях к соискателям можно найти несколько интересных подробностей о следующем игре легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Так, в частности, будущие дизайнеры будут работать над виртуальным миром, в котором важную роль играют гаджеты, транспортные средства и огнестрельное оружие. Среди аниматоров студия хочет отыскать специалистов, обладающих знаниями и умениями в анимации "не только людей, но и техники, мехов и монстров".

В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Права на франшизу Metal Gear Solid остались за Konami, а в Death Stranding ничего подобного не было. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.

Kojima Productions / маскот

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле этого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100.

Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, одним из самых неоднозначных проектов последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Так или иначе, за три года до выхода игры, мы уже были её частью – это не выражалось в одном только ожидании, мы были самыми настоящими игроками. Наверное, с этим и связан термин Homo Ludens (человек играющий), которого Кодзима выбрал в качестве маскота своей студии. Для таких людей, процесс стоит выше результата.

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store - 999 грн;

Steam - 1799 грн;

EGS - 899 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.