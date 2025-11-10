Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

Инновация открывает путь к "умным" солнечным панелям, способным самостоятельно адаптироваться к окружающей среде, как живые организмы.

Ученые из Египта придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Учёные из Египта разработали инновационные солнечные панели с функцией самоочистки, которые избавляются от пыли с помощью лёгкой вибрации — подобно тому, как листья деревьев "стряхивают" грязь под действием ветра.

Эта технология может стать прорывом в области возобновляемой энергетики, особенно для жарких и засушливых регионов, где пыль снижает эффективность солнечных батарей на десятки процентов, пишет Click Petroleo e Gas.

Проблема пыли: как она "убивает" солнечную энергию

В пустынных и степных зонах солнечные панели быстро покрываются пылью. Уже через полгода их эффективность падает до 60%, а очистка требует воды и химикатов — дефицитных ресурсов в таких климатических условиях. Новая разработка египетских исследователей решает эту проблему без участия человека.

Как работает технология самоочистки

Идею предложил профессор Мохамед Салам Абд-Эльхади из Немецкого университета в Каире. Система основана на вибрационном механизме, который аккуратно встряхивает панель, удаляя скопившуюся пыль. За движение отвечает миниатюрный электромотор с металлическим противовесом, который активируется дважды в день — утром и вечером, всего на одну минуту.

Дополнительно поверхность панели покрыта антистатическим нанопокрытием, предотвращающим прилипание пыли. В результате очистка проходит мягко, без воды и механического контакта. Электропитание мотор получает от самой панели или от небольшого внешнего аккумулятора.

Испытания и результаты

Во время тестов в жилом комплексе Каира обычные панели за шесть недель потеряли 33% своей мощности из-за пыли. А панели с вибрацией и нанопокрытием снизили КПД всего на 12,9%. Это значит, что новая система может повысить эффективность генерации энергии на 20% и больше.

Кроме активной версии, команда разработала пассивный вариант системы — с гибкой рамой, которая позволяет панели самостоятельно вибрировать под воздействием ветра, как листья на деревьях.

По мнению экспертов, инновация открывает путь к "умным" солнечным панелям, способным самостоятельно адаптироваться к окружающей среде, как живые организмы.

Об источнике: Click Petróleo e Gás Click Petróleo e Gás (CPG) публикует новости, вакансии и аналитику в секторах нефти & газа, энергетики, возобновляемых источников, промышленности и строительства. Портал создан в 2018 году с первоначальной целью освещения вакансий и экономики в сфере нефти, газа и морской индустрии. Предоставляет новости о добыче нефти и газа, энергетической политике, возобновляемой энергетике, строительстве, логистике и др.

