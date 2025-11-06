Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

Вы узнаете:
- Почему в Австралии начали снимать солнечные панели
- Огромное количество панелей отключают принудительно
Бум солнечной энергетики в Австралии неожиданно обернулся кризисом. Страна установила миллионы солнечных панелей и построила сотни станций, однако теперь их массово отключают.
Причина — вовсе не в качестве оборудования, а в главном системном "дефекте": энергосети Австралии не способны справиться с потоком вырабатываемой энергии, сообщает Reuters.
Когда слишком много энергии — это плохо
Австралия производит столько "зеленой" электроэнергии, что ей просто некуда ее девать. Старые линии электропередач не рассчитаны на огромные и нестабильные объемы, поступающие от солнечных и ветряных электростанций.
За первые девять месяцев 2025 года объем ограничений на прием энергии вырос втрое и достиг 3,9 тераватт-часа, или 6,8% всей потенциальной выработки. Чтобы предотвратить перегрузки, операторы вынуждены принудительно отключать солнечные станции от сети.
Особенно остро проблема проявляется в середине дня, когда солнечные панели работают на максимуме. Из-за избытка дешевой энергии цены на электроэнергию обваливаются до отрицательных значений — то есть производителям приходится буквально платить за то, чтобы их энергию приняли. Подобные ситуации уже наблюдаются во Вьетнаме, Японии и на Филиппинах.
Инвестиции под угрозой
По оценке аналитика Rystad Energy Дэвида Диксона, автономные солнечные электростанции в Австралии "практически мертвы" — банки больше не кредитуют подобные проекты из-за риска отключений. Инвестиции в солнечную энергетику упали на 28%, в то время как темпы строительства новых линий электропередач отстают от планов на годы.
К 2027 году некоторым фермам придется сокращать генерацию на 35–65%, что ставит под сомнение рентабельность даже новейших проектов.
Как Австралия пытается решить проблему
Эксперты подчеркивают: недостаточно просто строить солнечные панели — нужно уметь хранить и распределять энергию. Сейчас страна делает ставку на три направления:
- Системы хранения (BESS) — инвестиции в батарейные накопители выросли на 23%. Они позволяют сохранять избыточную дневную энергию и подавать ее в сеть вечером.
- Модернизация электросетей — Австралия планирует утроить протяженность ЛЭП, чтобы сбалансировать потоки между регионами.
- Домашние батареи — правительство стимулирует установку аккумуляторов в частных домах, чтобы сглаживать пики нагрузки.
"Это не проблема, которая исчезнет сама по себе. Это просто еще один риск, которым нужно управлять", — отмечает Джеймс Ха, глава исследовательского отдела Aurora Energy Research.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
Вам может быть интересно:
- Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку
- Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети
- Что будет, если не обновлять Android на смартфоне
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред