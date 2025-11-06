Укр
Читать на украинском
Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

Сергей Кущ
6 ноября 2025, 10:55
Страна оказалась не готова к подключению такого количества панелей.
Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии
Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Бум солнечной энергетики в Австралии неожиданно обернулся кризисом. Страна установила миллионы солнечных панелей и построила сотни станций, однако теперь их массово отключают.

Причина — вовсе не в качестве оборудования, а в главном системном "дефекте": энергосети Австралии не способны справиться с потоком вырабатываемой энергии, сообщает Reuters.

Когда слишком много энергии — это плохо

Австралия производит столько "зеленой" электроэнергии, что ей просто некуда ее девать. Старые линии электропередач не рассчитаны на огромные и нестабильные объемы, поступающие от солнечных и ветряных электростанций.

За первые девять месяцев 2025 года объем ограничений на прием энергии вырос втрое и достиг 3,9 тераватт-часа, или 6,8% всей потенциальной выработки. Чтобы предотвратить перегрузки, операторы вынуждены принудительно отключать солнечные станции от сети.

Особенно остро проблема проявляется в середине дня, когда солнечные панели работают на максимуме. Из-за избытка дешевой энергии цены на электроэнергию обваливаются до отрицательных значений — то есть производителям приходится буквально платить за то, чтобы их энергию приняли. Подобные ситуации уже наблюдаются во Вьетнаме, Японии и на Филиппинах.

Инвестиции под угрозой

По оценке аналитика Rystad Energy Дэвида Диксона, автономные солнечные электростанции в Австралии "практически мертвы" — банки больше не кредитуют подобные проекты из-за риска отключений. Инвестиции в солнечную энергетику упали на 28%, в то время как темпы строительства новых линий электропередач отстают от планов на годы.

К 2027 году некоторым фермам придется сокращать генерацию на 35–65%, что ставит под сомнение рентабельность даже новейших проектов.

Как Австралия пытается решить проблему

Эксперты подчеркивают: недостаточно просто строить солнечные панели — нужно уметь хранить и распределять энергию. Сейчас страна делает ставку на три направления:

  • Системы хранения (BESS) — инвестиции в батарейные накопители выросли на 23%. Они позволяют сохранять избыточную дневную энергию и подавать ее в сеть вечером.
  • Модернизация электросетей — Австралия планирует утроить протяженность ЛЭП, чтобы сбалансировать потоки между регионами.
  • Домашние батареи — правительство стимулирует установку аккумуляторов в частных домах, чтобы сглаживать пики нагрузки.

"Это не проблема, которая исчезнет сама по себе. Это просто еще один риск, которым нужно управлять", — отмечает Джеймс Ха, глава исследовательского отдела Aurora Energy Research.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зеленая энергетика интересные новости
