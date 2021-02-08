Украинская компания получила контракт NASA на 93,3 млн долларов

Компания Firefly Aerospace, производитель экономически эффективных ракет-носителей, космических аппаратов и поставщик сервисов, получила от NASA контракт на сумму в $93,3 миллиона для доставки десяти научно-технических устройств к Морю Кризисов на Луне в рамках программы NASA "Артемида". Посадочный аппарат Firefly "Blue Ghost" доставит груз на поверхность Луны в 2023 году.

Миссия CLPS 19D представляет третий столп в планах Firefly стать ведущей американской космической транспортной компанией. С помощью ракеты-носителя "Alpha" и космического транспортного средства (SUV), Firefly готова обеспечить первенство США в коммерциализации окололунного пространства.

"Этот контракт является подтверждением доверия к Firefly, ее команде и миссии компании стать универсальным поставщиком космических услуг широкого спектра", - сказал Макс Поляков, основатель Noosphere Ventures и главный инвестор Firefly. "Очень приятно знать, что NASA признало исключительный талант команды, которую мы собрали в Firefly. Недавно назначенные члены правления, имеющие опыт работы на самом высоком уровне в правительстве США, обеспечат дальнейшее укрепление компании. Это выдающееся время для нас''.

Команда Firefly насчитывает 330 аэрокосмических специалистов, оперирующих оборудованием стоимостью 100 миллионов долларов, все это для того, чтобы обеспечить и поддерживать статус лидера в космической индустрии.

Blue Ghost (назван в честь редкого светлячка Phausis reticulata) обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность. Вся миссия должна быть завершена за один лунный световой день, который длится около 14 земных дней. В дополнение к полезному грузу от NASA, аппарат доставит еще более 50 кг коммерческого груза.

Firefly занимается разработкой и тестированием Blue Ghost на собственных производственных мощностях в Сидар-Парк, Техас, расположенных примерно в 30-ти минутах к северу от Остина.

Справка

Firefly Aerospace разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов и услуг, обеспечивающих лучшую в отрасли доступность, удобство и надежность. Ракеты-носители Firefly используют общедоступные технологии, производственную инфраструктуру и возможности запуска, предлагая решения для запуска на низкую околоземную орбиту с грузоподъемностью до десяти тонн по лучшей цене за килограмм в классе малых ракет. В сочетании с космическими аппаратами Firefly, такими как Space Utility Vehicle и Genesis Lander, компания предоставляет космической отрасли универсальное решение для миссий на поверхность Луны и за его пределы. Штаб-квартира Firefly расположена в Сидар-Парк, штат Техас, США.