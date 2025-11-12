В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

США и Европа стали первыми разработчиками PEM-технологий, теперь они вынуждены догонять Китай.

https://glavred.info/techno/v-kitae-obuzdali-novyy-istochnik-energii-ssha-i-evropa-pasut-zadnih-10714649.html Ссылка скопирована

В Китае обуздали новый источник энергии / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, agenzianova

Вы узнаете:

В чем плюсы и минусы технологии

Как в этом преуспел Китай

Китай продолжает укреплять позиции мирового лидера в сфере альтернативной энергетики. После того как страна заняла доминирующее положение в производстве солнечных панелей и аккумуляторов для электромобилей, на очереди — новый стратегический ресурс: водород.

По данным издания Foreign Policy, Китай активно наращивает производство электролизеров — устройств, которые позволяют получать водород из воды с помощью электричества. Именно они становятся ключевым элементом перехода к зеленой энергетике будущего.

видео дня

Китай выходит в лидеры водородной гонки

Сегодня Китай уже является крупнейшим производителем и потребителем водорода в мире. На его долю приходится около 60% мирового производства щелочных электролизеров (ALK), которые используются для разделения воды на кислород и водород.

Теперь Пекин делает ставку на более совершенные электролизеры PEM (с протонообменной мембраной), которые отличаются высокой эффективностью и совместимостью с солнечными и ветряными станциями.

Благодаря массовому производству и низким ценам, китайские компании стремительно захватывают мировые рынки, предлагая оборудование, доступное даже для развивающихся стран. Одновременно Пекин инвестирует в разработку передовых технологий электролиза, стремясь экспортировать не только оборудование, но и инновации.

США и Европа теряют позиции

Несмотря на то, что именно США и Европа стали первыми разработчиками PEM-технологий, теперь они вынуждены догонять Китай. Американские компании по-прежнему производят высококачественные мембраны, признанные эталоном в отрасли, но их оборудование обходится значительно дороже.

Европа, в свою очередь, старается не повторить ситуацию, когда Китай обошёл Запад в сфере солнечных батарей и аккумуляторов. Европейский водородный банк уже ввёл ограничения для субсидируемых проектов: не более 25% оборудования может быть произведено в Китае.

Однако аналитики отмечают, что китайское доминирование растёт слишком быстро, и сдержать его будет крайне сложно.

Водород — энергия будущего

Водород называют самым перспективным источником чистой энергии. Его можно получать из обычной воды, а затем использовать для производства электроэнергии, обогрева или даже в промышленности, где трудно сократить выбросы углерода — например, в металлургии и нефтехимии.

Кроме того, развитие водородных технологий даёт странам экономическое и политическое преимущество, открывает новые экспортные возможности и снижает зависимость от ископаемого топлива.

Китай вырывается вперёд

С 2005 по 2020 год Китай отставал от США, Германии и Японии в разработке патентов, связанных с электролизом, занимая лишь 3% мировых заявок. Но уже к 2022 году ситуация кардинально изменилась: Китай стал мировым лидером по количеству патентов в сфере водородных технологий.

По мнению экспертов, страна уже в ближайшие годы сможет не только догнать, но и обогнать Запад по объёмам и качеству производства электролизеров PEM.

Вам может быть интересно:

Что такое Foreign Policy? Foreign Policy — американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред