В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

Вы узнаете:
- В чем плюсы и минусы технологии
- Как в этом преуспел Китай
Китай продолжает укреплять позиции мирового лидера в сфере альтернативной энергетики. После того как страна заняла доминирующее положение в производстве солнечных панелей и аккумуляторов для электромобилей, на очереди — новый стратегический ресурс: водород.
По данным издания Foreign Policy, Китай активно наращивает производство электролизеров — устройств, которые позволяют получать водород из воды с помощью электричества. Именно они становятся ключевым элементом перехода к зеленой энергетике будущего.
Китай выходит в лидеры водородной гонки
Сегодня Китай уже является крупнейшим производителем и потребителем водорода в мире. На его долю приходится около 60% мирового производства щелочных электролизеров (ALK), которые используются для разделения воды на кислород и водород.
Теперь Пекин делает ставку на более совершенные электролизеры PEM (с протонообменной мембраной), которые отличаются высокой эффективностью и совместимостью с солнечными и ветряными станциями.
Благодаря массовому производству и низким ценам, китайские компании стремительно захватывают мировые рынки, предлагая оборудование, доступное даже для развивающихся стран. Одновременно Пекин инвестирует в разработку передовых технологий электролиза, стремясь экспортировать не только оборудование, но и инновации.
США и Европа теряют позиции
Несмотря на то, что именно США и Европа стали первыми разработчиками PEM-технологий, теперь они вынуждены догонять Китай. Американские компании по-прежнему производят высококачественные мембраны, признанные эталоном в отрасли, но их оборудование обходится значительно дороже.
Европа, в свою очередь, старается не повторить ситуацию, когда Китай обошёл Запад в сфере солнечных батарей и аккумуляторов. Европейский водородный банк уже ввёл ограничения для субсидируемых проектов: не более 25% оборудования может быть произведено в Китае.
Однако аналитики отмечают, что китайское доминирование растёт слишком быстро, и сдержать его будет крайне сложно.
Водород — энергия будущего
Водород называют самым перспективным источником чистой энергии. Его можно получать из обычной воды, а затем использовать для производства электроэнергии, обогрева или даже в промышленности, где трудно сократить выбросы углерода — например, в металлургии и нефтехимии.
Кроме того, развитие водородных технологий даёт странам экономическое и политическое преимущество, открывает новые экспортные возможности и снижает зависимость от ископаемого топлива.
Китай вырывается вперёд
С 2005 по 2020 год Китай отставал от США, Германии и Японии в разработке патентов, связанных с электролизом, занимая лишь 3% мировых заявок. Но уже к 2022 году ситуация кардинально изменилась: Китай стал мировым лидером по количеству патентов в сфере водородных технологий.
По мнению экспертов, страна уже в ближайшие годы сможет не только догнать, но и обогнать Запад по объёмам и качеству производства электролизеров PEM.
Вам может быть интересно:
- Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина
- Интернет станет скоростным: один трюк заставит Wi-Fi "летать" как ракета
- Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку
Что такое Foreign Policy?
Foreign Policy — американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред