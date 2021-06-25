В PS Store началась распродажа игр для PlayStation 5 – с первой скидкой на Returnal

Предложения будут действовать в течение нескольких дней.
В цифровом магазине PlayStation Store началась распродажа игр для PlayStation 5 – до 29 июня отдельные тайтлы можно приобрести со скидками до 33%.
Их не так много, но интересных предложений хватает – как, например, ремейк Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и атмосферный экшен-хоррор с элементами rogue-like Returnal от студии Housemarque. Подробнее с акцией можно ознакомиться по ссылке.
Игры со скидкой в PS Store:
- Returnal — 1724,25 грн (-25%)
- Returnal Digital Deluxe Edition — 2027,22 грн (-22%)
- Demon’s Souls — 2027,22 грн (-25%)
- Demon’s Souls Digital Deluxe — 2319,20 грн (-20%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 1138,33 грн (-33%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (расширенное издание с ремастером Spider-Man) — 1724,25 грн (-25%)
- Sackboy: A Big Adventure — 1419,29 грн (-29%)
- Sackboy: A Big Adventure: Расширенное издание — 2027,22 грн (-29%)
- Nioh Remastered — 1 138,33 грн (-33%)
- Nioh 2 Remastered — 1 138,33 грн (-33%)
- Nioh Collection (ремастеры Nioh 1 та 2) — 1 724,25 грн (-25%)
- Destruction AllStars: Digital Deluxe — 899,25 грн (-25%)
Returnal – эксклюзивный блокбастер PlayStation 5, который на других платформах выходить не собирается
Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, в рамках которого цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.
А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в Steam, где на скидки отправились тысячи игр, включая Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn.