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В PS Store началась распродажа игр для PlayStation 5 – с первой скидкой на Returnal

25 июня 2021, 19:11

Предложения будут действовать в течение нескольких дней.

PS5 DualSense
Новые скидки в PS Store / Sony

В цифровом магазине PlayStation Store началась распродажа игр для PlayStation 5 – до 29 июня отдельные тайтлы можно приобрести со скидками до 33%.

Их не так много, но интересных предложений хватает – как, например, ремейк Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и атмосферный экшен-хоррор с элементами rogue-like Returnal от студии Housemarque. Подробнее с акцией можно ознакомиться по ссылке.

Игры со скидкой в PS Store:

Returnal – эксклюзивный блокбастер PlayStation 5, который на других платформах выходить не собирается

Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, в рамках которого цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.

А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в Steam, где на скидки отправились тысячи игр, включая Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn.

PlayStation 5
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