Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака"

The Medium - представлен новый трейлер / Bloober Team

Поляки из студии Bloober Team начинают активно знакомить игроков со своим новым детищем The Medium, который выходит в конце этого месяца – 28 числа. Сразу после релиза игра будет доступна в сервисе Game Pass для Xbox One, Xbox Series и PC.

Изначально проект должен был выйти 10 декабря, но CD Projekt Red буквально снесли планы студии, перенеся на это же число свой Cyberpunk 2077.

На этот раз польская команда представила кинематографический трейлер игры, выполненный в виде короткометражного фильма с игрой натуральных актёров. Срежиссировал его лауреат премии "Оскар" – Томаш Багиньский – а отснят студией Platige Image, известной по созданию синематиков к таким играм как Prey, The Witcher 3: Wild Hunt и Metro Exodus.

Трейлер очень красочный и фокусируется на главной механике The Medium – исследование одной и той же локации будет происходить параллельно в материальном и духовном мире. Эта особенность настолько прожорливая, что даже на Xbox Series X игра будет работать в 4K/30 FPS при включенном рейтрейсинге.

The Medium - трейлер

Игру можно будет купить как на консолях Xbox, так и на ПК. В Microsoft Store игра будет стоить 1 299 гривен.

В магазине Steam - 607 гривен;

В магазине EGS - 638 гривен.

Ранее в Сети появилась новая информация о сиквеле сурового викингского экшен-RPG Lords of the Fallen. . Её разрабатывает новая студия, Hexworks (но работают там всё те же ветераны игровой индустрии из CI Games), а акцент будет смещён с "силового фэнтези" на "тёмное фэнтези".

Выйдет игра в первую очередь для ПК, PS5 и Xbox Series X (может быть, и для старого поколения, но это пока не точно), а ещё проект называют самым амбициозным в истории студии. Предположительная дата выхода – 2022-2023 год.