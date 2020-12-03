Xbox Game Pass получил одно из лучших обновлений в истории сервиса

В общем и целом – 16 новинок, включая высокооцененные ААА-тайтлы.
Компания Microsoft сообщила о том, какие проекты появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass в декабре 2020 года.
Напомним, что Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр.
Также издатель сообщил, что с 15 числа этого месяца частью подписки Xbox Game Pass станет сервис EA Access, который открывает доступ к каталогу игр EA, включая FIFA 20 и Battlefield V.
Уже сегодня библиотеку сервиса пополнят следующие игры:
- Control (Консоли)
- Doom Eternal (ПК)
- Haven (Консоли и ПК)
- Slime Rancher (Консоли)
- Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (ПК)
- Yes, Your Grace (Консоли и ПК)
С 8-10 декабря подписчики сервиса смогут скачать:
- Call of the Sea (Консоли и ПК)
- Monster Sanctuary (Консоли)
- Starbound (ПК)
- Unto The End (Консоли и ПК)
- Assetto Corsa (Консоли)
- Gang Beasts (Консоли)
- GreedFall (Консоли и ПК)
- Superhot: Mind Control Delete (Консоли)
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Консоли и ПК)
Игры, которые покинут каталог:
- eFootball PES 2020 (Консоли) – 11 декабря
- Age of Wonders: Planetfall (Консоли и ПК) – 15 декабря
- Infinifactory (ПК) – 15 декабря
- Metro: Last Light Redux (ПК) – 15 декабря
- MudRunner (Консоли и ПК) – 15 декабря
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Консоли) – 15 декабря
- Pathologic 2 (Консоли и ПК) – 15 декабря
- The Turing Test (Консоли и ПК) – 15 декабря
- Ticket to Ride (Консоли и ПК) – 15 декабря
- Untitled Goose Game (Консоли) – 15 декабря
Напомним, что в Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Так, в частности, большинство украинских магазинов уже полностью распродали первые партии "нест-ген" консолей от Microsoft.
Новая поставка Series X/S ожидается только спустя 4-6 месяцев.