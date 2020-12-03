Xbox Game Pass получил одно из лучших обновлений в истории сервиса

Кадр из Doom Eternal / id Software

Компания Microsoft сообщила о том, какие проекты появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass в декабре 2020 года.

Напомним, что Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр.

Также издатель сообщил, что с 15 числа этого месяца частью подписки Xbox Game Pass станет сервис EA Access, который открывает доступ к каталогу игр EA, включая FIFA 20 и Battlefield V.

Уже сегодня библиотеку сервиса пополнят следующие игры:

Control (Консоли)

Doom Eternal (ПК)

Haven (Консоли и ПК)

Slime Rancher (Консоли)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (ПК)

Yes, Your Grace (Консоли и ПК)

С 8-10 декабря подписчики сервиса смогут скачать:

Call of the Sea (Консоли и ПК)

Monster Sanctuary (Консоли)

Starbound (ПК)

Unto The End (Консоли и ПК)

Assetto Corsa (Консоли)

Gang Beasts (Консоли)

GreedFall (Консоли и ПК)

Superhot: Mind Control Delete (Консоли)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Консоли и ПК)

Xbox Game Pass в декабре

Игры, которые покинут каталог:

eFootball PES 2020 (Консоли) – 11 декабря

Age of Wonders: Planetfall (Консоли и ПК) – 15 декабря

Infinifactory (ПК) – 15 декабря

Metro: Last Light Redux (ПК) – 15 декабря

MudRunner (Консоли и ПК) – 15 декабря

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Консоли) – 15 декабря

Pathologic 2 (Консоли и ПК) – 15 декабря

The Turing Test (Консоли и ПК) – 15 декабря

Ticket to Ride (Консоли и ПК) – 15 декабря

Untitled Goose Game (Консоли) – 15 декабря

Напомним, что в Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Так, в частности, большинство украинских магазинов уже полностью распродали первые партии "нест-ген" консолей от Microsoft.

Новая поставка Series X/S ожидается только спустя 4-6 месяцев.