"Кто ус**лся - невестка!": соцсети взбешены версией полиции о ДТП в Сумах

Пользователи считают полицию виноватой в ДТП в Сумах / Соцсети

Социальные сети с возмущением восприняли официальную версию ДТП в Сумах с участием патрульной полиции; согласно ей, нарушивший ПДД автомобиль патрульной полиции, который наехал на толпу пешеходов в Сумах, в момент столкновения с Audi A4 на перекрестке ехал со включенными спецсигналами и имел преимущество в движении.

В первую очередь, пользователей сети возмутило сообщение полиции о преимуществе в движении - очевидцы рассказали, что автомобиль несся без спецсигналов и включил сирену буквально за секунду до аварии, находясь лишь в пяти метрах от перехода, когда уже было ясно, что столкновения не избежать.

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Напомним, на одном из центральных перекрестков в Сумах 19 августа произошла автомобильная авария, участниками которой стали Audi и полицейский автомобиль Prius. После столкновения Prius вылетел на тротуар и "смахнул" группу пешеходов. Водитель первой машины остался невредим, а вот одну из патрульных и четверых пешеходов госпитализировали.