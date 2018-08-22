Общая сумма субсидий в Украине уменьшилась в четыре раза

По сравнению с 2017 годом, сумма субсидий упала в 4 раза / ukrjurist.com.ua

Сумма субсидий, выделенная правительством гражданам для оплаты жилищно-коммунальных услуг, за первые 7 месяцев 2018 года исчислена в 734 млн грн; это в 4,2 раза меньше, чем за аналогичные 7 месяцев прошлого, 2017 года.

За указанный период 2018 года субсидии получили 2 млн 667 тыс. семей, на 55% меньше, чем за январь-июль 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Украине снова изменятся правила начисления субсидийНапомним, Министерство социальной политики Украины сократило размер субсидии для украинцев на 40 процентов. По данным Госстата, в июне размер субсидии в среднем составил 100,7 грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стало известно число украинцев, которые лишатся помощи государства в виде субсидий.