Оформление субсидии на новый сезон: названы необходимые документы

Для получения субсидии документы желательно подать в ближайшее время / ru.slovoidilo.ua

Правительственную скидку на оплату коммунальных услуг можно получить в том случае, если заявление и декларацию о доходах, в которой должны быть указаны не размеры доходов, а виды.

"Семьям, для получения правительственной скидки на оплату коммунальных услуг, достаточно подать лишь заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указывать только виды доходов, а не их размеры. То есть человеку нужно внести в перечень, какие именно виды доходов - пенсию, зарплату, социальную помощь, стипендию - получает он и члены его семьи, а также организацию, где выплачивают эти средства - Пенсионный фонд, название вуза или предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Отмечается, что процесс назначения жилищных субсидий на новый год, который проводился органами социальной защиты населения в мае 2018 года, позволил автоматом переназначить помощь 2,6 млн украинских семей. Остальные соискатели должны подать документы повторно.

"Управление соцзащиты рассмотрит документы, назначит субсидию, а ее размер на отопительный сезон рассчитает автоматически, без повторного обращения, в октябре 2018 года", - цитирует пресс-служба министра социальной политики Александру Реву.

Напомним, Министерство социальной политики Украины сократило размер субсидии для украинцев на 40 процентов. По данным Госстата, в июне размер субсидии в среднем составил 100,7 грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.