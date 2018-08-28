"Он *банько и дерьмомет": волонтеры Мочанов и Доник устроили разборки в Сети

Алексей Мочанов / Facebook Алексея Мочанова

Волонтер Роман Доник резко ответил известному автогонщику и волонтеру Алексею Мочанову, который обвинил Доника в том, что он спровоцировал блокировку его аккаунта в Facebook.

По словам Мочанова, после того, как он рассказал в Сети о своем посещении военного учебного центра "Десна", Доник написал на него "пасквиль", на который автогонщик ответил, не выбирая выражений.

"Написал голубю, что он *банько и дерьмомет", - рассказал Мочанов о своем заочном споре с Доником.

После этого, по словам Мочанова, Доник организовал поток жалоб в администрацию Facebook и аккаунт автогонщика был заблокирован на месяц.

"Рома – ссыкун, сиранул и улетел кукарекать другим голубям, как он меня уделал. Ничтожный, мелкий мудак. Отвратительный человечишко", - добавил Мочанов.

В свою очередь Доник также ответил на комментарии Мочанова в свой адрес.

"А что там у Мочанова опять стряслось? Опять бухать начал и белка уеб*ла? Прошлый раз он дал интервью Гордону, что я подстроил его избиение ремнями по жопе. Потом выяснилось что я не при делах, но он даже не извинился. Теперь считает меня виноватым в его бане? Передайте там кто-то новоделу симику, что нам немного не до него. Всегда было. И сейчас так же. То есть пихуй", - написал Доник в Facebook.

Напомним, ранее Мочанов устраивал сетевые разборки с вице-президентом ПАСЕ Владимиром Арьевым.