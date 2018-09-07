Смерть первоклассницы на Волыни: названа вероятная причина

Судмедэксперт из Нововолынска выяснили, что в школе ребенок скончался в результате острой сердечной недостаточности / УНИАН

В Волынской области в одной из школ во время урока, согласно заключению судмедэксперта из Нововолынска, первоклассница умерла в результате острой сердечной недостаточности.

Тело девочки забрали родители (живут в селе Хрипаличи Владимир-Волынского района), рассказал УНИАН начальник Владимир-Волынского отделения полиции Главного управления Нацполиции на Волыни Михаил Бобик.

"В дальнейшем еще будут проводиться экспертизы, гистология и т.д., но на сегодняшний день — это (вероятная причина смерти — Ред.) острая сердечная недостаточность", — отметил собеседник.

Напомним, 6 сентября в 10:00 на Волыни в школе во время урока физкультуры умер шестилетний ребенок — ученица первого класса. Полиция выясняла все обстоятельства трагедии.