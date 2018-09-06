На Волыни во время урока умерла первоклассница

Для ученицы первого класса простой волынской школы урок физры стал последним в жизни / dzerkalo.media

На Волыни, в одной из местных школ во время урока физкультуры умер шестилетний ребенок - ученица первого класса школы.

"Трагедия произошла сегодня в 10:00. Во время урока физкультуры умерла ученица первого класса. Для установления времени и окончательной причины смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщает УНН со ссылкой на комментарий, полученный в отделе коммуникации областной полиции.

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Напомним, ранее во Львовской области 12-летний школьник покончил с собой, повесившись в сарае. Накануне ребенок ушел из дома, а на следующий день его нашли повешенным.

Также ранее сообщалось о том, что на Киевщине повесился подросток.