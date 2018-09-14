Гроза, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В Киеве 15 сентября будет гроза, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 15 сентября, днем будет небольшой дождь с грозой, температура не превысит +26 градусов.

В воскресенье, 16 числа, в столице днем ожидается +20… +22 и переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 15 сентября днем будет +24… +26, а ночью — +14… +16.

В Киеве 15 сентября будет гроза, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.