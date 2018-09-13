"На границе тучи ходят хмуро": синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

Осадки в эту пятницу вероятны разве что на западе и на севере страны.
Погода в Украине 14 сентября будет солнечной и сухой практически по всей территории страны.
"14 сентября практически летнее тепло Южной Европы достигнет Украины", – заверила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
А вот с субботы украинцам уже грозит похолодание. "Постепенное снижение температуры воздуха начнется с 15 сентября, с западных областей", – предупредила синоптик.
Прогноз погоды в регионах Украины на завтра
В среднем, температура воздуха в Украине 14 сентября ожидается на уровне +23-26 градусов. Уже традиционно жарче всего будет на востоке и юге страны – до +27-29 градусов.
Осадки вероятны разве что на западе и на севере. Да и те – локальные. А вот прогноз погоды Гидрометцентра обещает дожди еще и в Крыму.
"И лишь на крайнем западе и местами вдоль северных границ походят облака и периодические дожди. Не забывайте о ночных и утренних туманах", – предупредила синоптик.
Прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве 14 сентября будет теплой. Осадков Диденко киевлянам не обещает: "Разве что могут иногда набегать тучи".
Ближайшей ночью температура воздуха опустится в столице до +16 градусов, а в пятницу днем поднимется до +24-25 градусов.
14 сентября: народные приметы
14 сентября – в день памяти преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы – считалось началом старого Бабьего лета, заканчивалось которое аж 21 сентября. В народе говорят:
- если первый день Бабьего лета выдался ясным, то осень будет теплой;
- если сухим – то и осень будет сухая;
- если день теплый – и зима будет теплой,
- а вот если пойдет дождь – то вся осень будет дождливой.
Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.