"На границе тучи ходят хмуро": синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

13 сентября 2018, 15:02

Осадки в эту пятницу вероятны разве что на западе и на севере страны.

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Какой будет погода в Украине 14 сентября / 1zoom.ru

Погода в Украине 14 сентября будет солнечной и сухой практически по всей территории страны.

"14 сентября практически летнее тепло Южной Европы достигнет Украины", – заверила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

А вот с субботы украинцам уже грозит похолодание. "Постепенное снижение температуры воздуха начнется с 15 сентября, с западных областей", – предупредила синоптик.

Прогноз погоды в регионах Украины на завтра

В среднем, температура воздуха в Украине 14 сентября ожидается на уровне +23-26 градусов. Уже традиционно жарче всего будет на востоке и юге страны – до +27-29 градусов.

Осадки вероятны разве что на западе и на севере. Да и те – локальные. А вот прогноз погоды Гидрометцентра обещает дожди еще и в Крыму.

"И лишь на крайнем западе и местами вдоль северных границ походят облака и периодические дожди. Не забывайте о ночных и утренних туманах", – предупредила синоптик.

Погода в Украине 14 сентября: карта

Прогноз погоды в Киеве на завтра

Погода в Киеве 14 сентября будет теплой. Осадков Диденко киевлянам не обещает: "Разве что могут иногда набегать тучи".

Ближайшей ночью температура воздуха опустится в столице до +16 градусов, а в пятницу днем поднимется до +24-25 градусов.

14 сентября: народные приметы

14 сентября – в день памяти преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы – считалось началом старого Бабьего лета, заканчивалось которое аж 21 сентября. В народе говорят:

  • если первый день Бабьего лета выдался ясным, то осень будет теплой;
  • если сухим – то и осень будет сухая;
  • если день теплый – и зима будет теплой,
  • а вот если пойдет дождь – то вся осень будет дождливой.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью. 

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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