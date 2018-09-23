В следующем году оборонпром Украины покажет новую модернизацию Т-64БВ - СМИ

У танков Т-64 большой потенциал модернизации / ukroboronprom.com.ua

"Булат" – далеко не последняя модификация Т-64БВ. Уже в следующем году украинская оборонная промышленность предоставит армии новую версию модернизации танка Т-64БВ - сейчас над ней работают в Харьковском КБ им. Морозова.

"У нас будет машина, которая по своим боевым качествам превышает качества танка "Булат" и по защищенности, и по подвижности. Работы проходят комплексным методом – в отношении подвижности, усовершенствования моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением", - в интервью "Народной Армии" сообщил начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник

Модернизация преследует две задачи - за небольшие деньги в короткие сроки изготовить машину, которая по своим боевым качествам будет отвечать выставленным бронетанковыми войсками требованиям.

Напомним, в Украине испытали новый основной боевой танк Т-72АМТ.