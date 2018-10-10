Граната — в квартиру: активист сказал, кто мог устроить взрыв в его жилье

Сергей Мазур сообщил, что в его квартиру могли бросить гранату сепаратисты или ФСБшники / УНИАН

Координатор организации С14 Сергей Мазур сообщил, что в его квартиру мог бросить гранату кто-то из "банды Крысина (приговорен к лишению свободы за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрий Крысин)", сепаратистов или представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Взрыв в квартире правоохранители признали покушением на убийство, рассказал активист корреспонденту УНИАН.

"Трудно кого-то подозревать, потому что я много проявлял общественной активности. У меня много врагов. Возможно, это был кто-то из полиции. Возможно, это был кто-то из банды Крысина, возможно, это сепаратисты, ФСБ", — отметил собеседник.

Мазур добавил, что постоянно получал угрозы в связи со своей общественной деятельностью от сепаратистов, но самые громкие угрозы были от "банды Крысина — Волкова (Александр Волков, подозреваемый в организации похищения в 2014-м активистов Майдана Игоря Луценко (сейчас он нардеп) и Юрия Вербицкого — Ред.))" в связи с тем, что вместе с другими членами С14 ходил на заседания судов по делам Крысина — Волкова.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 октября в Борисполе Киевской области в квартиру Сергея Мазура — бросили взрывное устройство, отец активиста был ранен в ноги, потерял немало крови и попал в больницу.