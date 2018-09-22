"Уровень пизд*ца". В Виннице обнаружили в продаже футболки с изображением Путина

Производителем одежды на бирке указана Россия.
В Виннице активисты обнаружили на раскладке магазина футболки с изображением Владимира Путина.
"Это Винница. Чтобы вы понимали уровень пизд*ца. Даже не Харьков или Одесса. Тряпки свободно продавались в местном магазине. С продавцами уже провели воспитательную беседу. С владельцем - еще впереди", – сообщил в Facebook координатор организации С14 Сергей Мазур.
По словам активистов, магазин "Европа.Секонд-хенд", где продают футболки с Путиным, расположен на остановке Проспект Космонавтов.
На фотографии можно рассмотреть бирку, на которой страной производителем указана Россия.
Напомним, ранее Мазур был отправлен судом под домашний арест, как подозреваемый в разгроме табора ромов на Лысой горе в Киеве.