Суд арестовал координатора С14

Координатора националистической организации С14 Сергей Мазур, подозреваемого в разгроме табора ромов на Лысой горе в Киеве, взяли под круглосуточный домашний арест.

Такое решение в среду приняла судья Голосеевского райсуда Киева Наталья Чередниченко, сообщается на странице С14 в Facebook.

Ранее правоохранители вручили Мазуру подозрение и обыскали его квартиру по делу о разгроме табора, которое произошло в апреле.

Мазур отправлен под домашний арест до 18 сентября.

Напомним, 21 апреля активисты C14 разогнали табор ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - "Умышленное повреждение имущества путем поджога" и "Хулиганство".